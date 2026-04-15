Katılım bankacılığı kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardan biri havale, EFT, FAST gibi günlük bankacılık işlemleri oluyor.Katılım bankalarında da havale, EFT ve FAST yöntemleriyle para gönderme işlemleri, diğer bankacılık sistemlerinde olduğu gibi hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebiliyor. Peki, Katılım hesabından havale nasıl yapılır?

Dijital bankacılık hizmetlerinin gelişmesiyle birlikte katılım bankalarında para transferi işlemleri, kullanıcılar için hem hızlı hem de erişilebilir bir deneyim sunmaya devam ediyor. Katılım bankaları üzerinden yapılan para transferleri üç ana yöntemle sağlanıyor.

KATILIM HESABINDAN PARA NASIL (EFT-HAVALE) GÖNDERİLİR?

Katılım bankalarının mobil uygulamalarında para transferi işlemleri genellikle benzer adımlarla tamamlanıyor.

Katılım bankalarında da IBAN ile para transferleri; diğer bankacılık yapılarında olduğu gibi havale (aynı banka), EFT (farklı bankalar) ve FAST (anlık transfer altyapısı) ile yapılır. Kullanılan kanal (mobil/internet/ATM) ve işlem saatleri/limitleri bankaya göre değişebilir.

Katılım hesabından IBAN ile para gönderme



MOBİL BANKACILIKTA TEMEL ADIMLAR

Genellikle akış şuna benzer:

Para Transferleri → Havale/EFT/FAST → Alıcı (IBAN) → Tutar → Onay

Menü isimleri uygulamaya göre değişebilir; işlem öncesi alıcı IBAN/isim doğrulaması ve bildirim kontrolleri güvenlik için önemlidir.

ÜCRET VE KOMİSYONLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Katılım bankalarında yapılan para transferlerine ilişkin ücret ve komisyon bilgileri, bankaların resmi “Ücret ve Komisyonlar” sayfalarında ve mobil uygulamalardaki işlem onay ekranlarında açıkça yer alıyor. Düzenli para transferi yapan kullanıcılar için bazı bankalar farklı paket ve avantajlı işlem planları da sunabiliyor.

