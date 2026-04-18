ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle dikkatlerin üzerinde olduğu Hürmüz Boğazı, diğer yüzüyle gündemde. Yunuslara ve bölgedeki en çeşitli mercan popülasyonuna ev sahipliği yapan Hürmüz Boğazı ile ilgili bilim insanları, çevresindeki çatışmalar nedeniyle su altı dünyasının tehlike altında olabileceğini söylüyor.

ABD ve İran arasındaki geçici ateşkes sırasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına rağmen yaklaşık 2.000 gemi halen Körfez'de mahsur kalmış durumda ve bu gemilerde toplamda yaklaşık 21 milyar litre petrol bulunduğu belirtiliyor.

BÖLGEDE DÜZENLİ OLARAK PETROL SIZINTILARI TESPİT EDİLİYOR

Savaşın başlamasından bu yana ise Basra Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı yakınlarında gemilere en az 16 saldırı düzenlendi. Çevre sorunlarına odaklanan bağımsız küresel bir kampanya ağı olan Greenpeace'in sözcüsü Nina Noelle, CNN'e verdiği demeçte grubun araştırmacılarının sürekli izleme yoluyla "bölgede düzenli olarak petrol sızıntıları tespit ettiğini" ve bunların arasında mart ayı başlarında bir ABD savaş uçağı tarafından vurulan İran gemisi Shahid Bagheri ile bağlantılı bir sızıntının da bulunduğunu ifade etti. Kuruluşa göre, gemi hala Hürmüz Boğazı yakınlarında petrol sızdırıyor ve yakındaki koruma altındaki sulak alanlar için potansiyel bir risk oluşturuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI EKOLOJİK OLARAK DA HAYATİ ÖNEMDE

Hürmüz Boğazı'nın coğrafi konumu, onu sadece politik olarak değil, ekolojik olarak da hayati bir yer haline getiriyor. Serin Umman Körfezi ile sıcak Basra Körfezi arasında bir geçiş bölgesinde yer alıyor. Umman Körfezi'nden gelen akıntılar, plankton patlamalarını ve mercan resiflerini besleyen besinleri ve larvaları taşırken, daha derinlerdeki yukarı doğru akıntılar da mevsimsel olarak buradan geçen resif balıklarını ve göçmen balina köpekbalıklarını kendine çekiyor.

Savaşın olmadığı zamanlarda Umman'ın boğaza kıyısı olan Musandam Valiliği tüplü dalış ve yunus izleme turizmi için bir cazibe merkeziydi. Boğaz, deniz kaplumbağaları için yuvalama alanı sağlarken, Umman kıyıları da nesli kritik derecede tehlike altında olan ve göç etmeyen Arap kambur balinalarına ev sahipliği yapıyor. Çevredeki sularda ise deniz inekleri ve deniz yılanları yaşıyor.

BİLİM İNSANLARI PETROL SIZINTILARI KONUSUNDA ENDİŞELİ

Çatışma uzadıkça, bilim insanları bölgedeki hayvanlar üzerindeki petrol sızıntılarının etkileri konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

Miami Üniversitesi Rosenstiel Deniz, Atmosfer ve Yer Bilimleri Okulu Deniz Biyolojisi ve Ekolojisi Bölümü Başkanı Profesör Martin Grosell, "Ham petrolde bulunan bileşiklerin çoğu kalp fonksiyonunu ve solunumu hedef alır. Uzun süreli petrol maruziyeti, stres tepkisinin aşırı çalışmasına yol açar ve bu da bağışıklık fonksiyonunu baskılayarak hayvanları enfeksiyonlara ve diğer çevresel etkilere karşı daha duyarlı hale getirir." dedi.

Grosell ayrıca, ham petrolün hayvanların sinir sistemlerini de bozduğunu, duyularını ve çevrelerinde yön bulma, girdileri işleme ve kendilerini doğru şekilde konumlandırma yeteneklerini olumsuz etkilediğini belirtti. Bu durum, avcılara karşı nasıl tepki verdiklerini ve avlarını nasıl bulduklarını etkileyerek, bireysel hayvanlara verilen zararın tüm ekosisteme yayılması anlamına geliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA HANGİ HAYVANLAR YAŞAR?

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarjah Amerikan Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan ve bölge genelinde saha araştırmaları yürüten Aaron Bartholomew, boğazı Körfez'in ekolojik tacı olarak tanımlıyor. Bartholomew, “Hürmüz Boğazı, Körfez'in tamamındaki en çeşitli ve en yüksek mercan örtüsüne sahip olmasıyla biliniyor” dedi. En zengin konsantrasyonlar boğazın İran tarafında ve Körfez'in güney kıyı şeridinin bazı kısımlarında bulunuyor. Bölgedeki mercan resifleri, yükselen okyanus sıcaklıklarıyla bağlantılı beyazlama olaylarından büyük ölçüde etkilenmiş olsa da, başka yerlerdeki mercanlar hayatta kalamazken, bu resifler hayatta kalmayı başardı.

Resiflerin ötesinde, boğazın çevresindeki sular yoğun ve çeşitli bir hayvan topluluğuna ev sahipliği yapıyor. Hint-Pasifik kambur yunusları ve Hint-Pasifik şişe burunlu yunusları, Umman'ın kuzeyindeki Musandam Yarımadası boyunca yaşıyor. Bartholomew, nefes almak için yüzeye çıkmak zorunda olan bu memeliler konusunda endişeli olduğunu söyledi.

"KAPLUMBAĞALAR ESASEN PETROL SIZINTISININ İÇİNDE ÖLÜR"

İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yer alan Sir Bani Yas Adası gibi açık deniz adaları, yeşil ve şahin gagalı deniz kaplumbağaları için yuvalama alanı görevi görüyor. Bartholomew, "Birleşik Arap Emirlikleri sularındaki petrol sızıntılarının kaplumbağa ölümlerine yol açtığı belgelenmiştir; yani kaplumbağalar esasen petrol sızıntısının içinde ölür ve daha sonra kıyıya vururlar" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin sığ kıyı sularında deniz yılanları da yaşamaktadır. Balina köpekbalıkları, Katar'ın petrol zengini açık deniz sularında yumurtlayan uskumru ton balıklarını takip ederek mevsimsel olarak bu bölgelerden geçerler. Petrol platformlarının yakınında balık avı yasak olduğu için bu sular, tesadüfen deniz koruma alanı haline gelmiştir.

PETROL SIZINTILARININ DENİZ CANLILARINA VERDİĞİ ZARAR NE?

Miami Üniversitesi'nden Grosell, Meksika Körfezi'ndeki 2010 Deepwater Horizon felaketinin ardından 15 yıldır petrolün deniz yaşamı üzerindeki etkilerini inceliyor. Grosell, "Su ve yağ karışmaz diye bir söz vardır, ama bu doğru değil" dedi. Suyun yüzeyindeki dalga hareketleri, petrolü okyanusun derinliklerine çöken daha küçük damlacıklara ayırabilir. Ham petrol, binlerce kimyasalın çok karmaşık bir karışımıdır. Bazı zehirli kimyasallar da petrolden salınarak su sütununa, yani yüzeyden deniz tabanına kadar uzanan okyanus hayat alanına karışır.

Petrolün içindeki kimyasallar su sütununa karıştığında, balık gibi suda yaşayan hayvanlar bunları solungaçları yoluyla emerken, mercanlar da doğrudan dokuları yoluyla emer. Yüzeyde bulunan petrol ise yunuslar, deniz kaplumbağaları ve deniz yılanları gibi nefes almak için yüzeye çıkan hayvanlar için zararlıdır. Hem hava soluyanlar hem de su soluyanlar için ham petroldeki birçok kimyasal madde kalp ve solunum fonksiyonlarını, bağışıklık sistemini, duyu sistemini ve merkezi sinir sistemini hedef alır.

