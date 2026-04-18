İran'dan gün gelen "Hürmüz" hamlesi piyasaları salladı. Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilere açıldığının duyurulmasının ardından, petrol sert düştü, altın ise yükselişe geçti. Vatandaşlar "Altındaki yükseliş devam edecek mi?" sorusuna cevap ararken, ekonomist Filiz Eryılmaz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.



GRAM 7 BİN LİRAYI AŞTI Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından brent petrol 100 doların altına gerileyerek 93 dolarla günü kapattı. Petrol dün 88 dolara kadar geriledi. Altının gram fiyatı ise Kapalıçarşı'da 7 bin lirayı aştı. Ons altın da 4.800 doların üzerine çıktı.

"PETROLDE BU SEVİYELER UNUTULMALI" Petrol fiyatlarıyla ilgili konuşan Eryılmaz, "60 dolar ile 65 dolar arasıydı ham petrol. O seviyeleri unutmamız lazım artık. Petrol yatakları başta İran olmak üzere ve yine Katar'da LNG yatakları merkezleri ciddi zarar gördü. Dolayısıyla bu biçimde petrol fiyatlarını yukarıda tutacak. Tam anlamıyla 2-3 ayda trafiğin ve tedarik zincirlerinin normale dönmesi bulacak. Piyasa hep bir tedirgin olacak" dedi.



21 NİSAN'A DİKKAT! Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasanın şu an 'savaş bitti' fiyatlamasını yaptığını söyledi. Eryılmaz, "Piyasalar tedirgin. Haber akışı çok hızlı terse dönebilir. O nedenle 21 Nisan'a kadar haber akışlarına bakacak. Haberler olumsuza döndükçe, yukarı gidişat da söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.



"GÜMÜŞ, ALTININI GEÇTİ" Altındaki yükselişin çok güçlü olmadığını belirten Eryılmaz, "Şu an gümüş yüzde 5,5 yükseldi. Gümüşteki yükseliş son 1 haftadır altının daha da önüne geçti. Borsada ralli var. Dün tarihi rekor kırıldı" şeklinde konuştu



YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ? Altın ve gümüşe ilişkin beklentilerini de paylaşan Eryılmaz, "Petrol fiyatları geriledikçe, haber akışı iyiye gittikçe altında yükselmeye peyder pey de olsa devam edecektir. Akış terse dönerse altın gümüşte bir tur daha baskı görebiliriz. Ama yine çok güçlü düşüşler beklemem yakın vade için" dedi.



