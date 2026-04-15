Orta Doğu’daki risklerle birlikte son dönemde kredi faizleri yükselişe geçerken; vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için ucuz para arayışına yöneldi. Bankaların yeni müşteri kampanyaları kapsamında sunduğu krediler, bu dönemde daha düşük oranları ile dikkat çekiyor. Bugün normal şartlarda en ucuz ihtiyaç kredisi oranı %3,44’te bulunuyor. Ancak kampanyalı ihtiyaç kredilerinde oranlar %1,49’e kadar geriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda Orta Doğu’da yaşanan gerilimlerin de etkisiyle faizler yükselişe geçerken, bu dönemde ihtiyaç kredisi oranlarında hızlı artışlar yaşandı. Savaş öncesinde %2,99 olan en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı, bu hafta %3,44’e kadar yükseldi.

Merkez Bankasının piyasayı mart başından itibaren koridorun üst bandı olan %40’tan fonlamaya başlaması TL’nin maliyetini artırırken, bunun ilk yansımaları krediler cephesinde kendini gösterdi.

Vatandaşlar da ihtiyaçlarını karşılamak için ucuz para arayışına yönelirken, bankaların sunduğu kampanyalı krediler bu dönemde daha düşük oranları ile dikkat çekiyor.

KREDİDE %1,49 SÜRPRİZİ

15 Nisan itibarıyla bankalarca sunulan kampanyalı ihtiyaç kredileri şöyle sıralanıyor:

- Akbank: 100 bin TL, 12 ay vade, %1,49 oran

-Denizbank: 100 bin TL, 6 ay vade, %1,99 oran

-QNB: 100 bin TL, 12 ay vade, %2,49 oran

-Ziraat Dinamik: 100 bin TL, 12 ay vade, %2,99 oran

Söz konusu krediler, genellikle dijital kanallardan ve ilk defa hesap açtıracak yeni müşteriler için tanımlanıyor.

KREDİDE %1,49 SÜRPRİZİ

100 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

100 bin TL ihtiyaç kredisinin “en düşük kampanyalı oran” kapsamında geri ödeme tablosu ise şöyle:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi vadesi: 12 ay

-Kredi oranı: %1,49

-Kredi taksiti: 9 bin 420 TL

-Toplam geri ödeme: 113 bin 608 TL

Örnek kredi işleminde faiz yükü %13,6 olarak gerçekleşiyor ve güncel piyasa oranlarının altında kalıyor.

FAİZSİZ KREDİ ÇÖZÜM DEĞİL

Bankacılık sektörü temsilcileri, faizsiz kredilerin de böyle dönemlerde tüketicilere fırsatlar sunabildiğini belirterek, “Ancak faizsiz kredilerde vade genellikle 3-6 ay ile sınırlı kalıyor. Tutarlar da 100 bin TL’nin çok altında seyrediyor. Üstelik bu kredilerin bir kısmı kredi kartına nakit avans olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla tüketicinin talebine tam olarak cevap veremiyor. Kampanyalarda ise 100 bin TL ile 12 ay vadeye ulaşmak mümkün olabiliyor” şeklinde konuşuyor.

KREDİ HACMİ ARTIYOR

Bu arada BDDK tarafından açıklanan verilere göre 3 Nisan ile sona eren haftada ihtiyaç kredisi hacmi 2 trilyon 366 milyar TL olarak gerçekleşti. Söz konusu rakam önceki hafta 2 trilyon 344,5 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Rakamlar, kredi hacminde artışın devam ettiğini gösterdi.

