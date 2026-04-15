Altın fiyatlarında vatandaşın en çok şikâyet ettiği konular arasında yer alan fiyat makası, son ayların en düşük seviyelerine geriledi. Mart ayında 1 kilo altında 14 bin dolara yaklaşan spot ve fiziki piyasa arasındaki fiyat farkı, bugün 670 dolara geriledi. Görüşünü aldığımız kuyumcular, “Fiyatlardaki düşüş bir yana makasın bu kadar kapanması, fiziki altın yatırımı yapmayı düşünenler için önemli bir fırsat sunuyor” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ö. Faruk Bingöl- Türk yatırımcısının vazgeçilmez yatırım aracı altın, hane halkının en çok tercih ettiği güvenli limanlar arasında ilk sıradaki yerini açık farkla korumaya devam ediyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan hane halk beklenti anketinin son 2 aylık sonuçlarında da bu eğilim öne çıkmıştı.

Şubat ayı anket sonuçlarında “yatırım tercihleri” sorusuna “altın alırım” diyenlerin oranı %55,5 iken, bu oran mart ayında da %55,2 olacak gerçekleşti.

YÜZDE 15’İ AŞAN YÜKSELİŞ

Bu arada altın piyasasında da hareketlilik devam ediyor. Geçen yıl 5.950 TL’den kapanış yapan spot gram altın fiyatı, 15 Nisan işlemlerinde 6.935 TL’den güne başladı. Yıl başından bu yana gram altın fiyatında %16,55 oranında yükseliş gerçekleşti. Gram altın 29 Ocak işlemlerinde ise 7.811 TL ile rekor kırmıştı. Bugün gram fiyatı, zirve seviyenin de yaklaşık %12 gerisinde bulunuyor.

Altında tarihi fırsat! Gram fiyatında makas dip yaptı

VATANDAŞ ŞİKÂYETÇİ

Öte yandan altın yatırımcısı ağırlıklı olarak fiziki yatırımlara yönelirken; spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki fiyat farkı, vatandaşın da son dönemde en çok şikâyet ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle Orta Doğu’daki savaşın ilk başladığı 28 Şubat tarihinde, 7.449 TL’lik spot fiyata karşılık fiziki piyasada 8.150 TL seviyesi görülmüştü.

MARTTA REKOR FİYAT FARKI

Spot fiyatı 23 Mart’ta en düşük 5.843 TL’ye kadar gerilemiş, aynı tarihte kapanışı 6.326 TL’den yapmıştı. Bu tarihte spot ile fiziki piyasa arasındaki fark, 1 kilo altında 14 bin dolara kadar açılmış ve rekor bir fiyat makası oluşmuştu.

Altında tarihi fırsat! Gram fiyatında makas dip yaptı

NİSANDA NORMALLEŞME

Nisan ayında Orta Doğu’da ateşkes ve müzakere iyimserliği ile birlikte altın fiyatlarındaki oynaklık azaldı. Savaşta düşerek ters köşe yapan altına olan talep, daha ılımlı bir görünüme kavuştu. Fiziki piyasada bulunabilirlik problemi de azalmaya başladı. Böylece spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki fiyat makası da son günlerde kapanmaya başladı.

“MAKAS” DİP YAPTI

15 Nisan 2026 işlemlerinde ise sabah 09:30 itibarıyla spotta 6.925 TL’lik fiyata karşılık, fiziki piyasada 6.955 TL’lik satış fiyatı dikkat çekiyor. 1 kilo altında 30 bin TL’ye gerileyen fiyat makası, yaklaşık 670 dolara kadar düştü ve son ayların en dip seviyesine çekildi.

Kuyumcukent’te görüşünü aldığımız kuyumcular, “Fiyatlardaki düşüş bir yana makasın da bu kadar kapanması, fiziki altın yatırımı yapmayı düşünenler için önemli bir fırsat sunuyor” görüşünü dile getiriyor.

