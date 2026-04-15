Altın fiyatlarında son dakika! 15 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.935 TL ve ons fiyatı 4.820 dolardan güne başlıyor. ABD ve İran arasında ikinci müzakere beklentisiyle petrol fiyatlarının gerilemesi, dolar endeksinin 98 sınırına çekilmesi ve ABD tahvil getirilerinde yükselişin durması “sarı metali” destekledi. Ons, bugün ilk işlemlerde 4.871 dolara kadar yükselerek son 4 haftanın zirvesini test etti. Ardından sınırlı kâr satışları takip ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda hafta ortası işlemeler başlarken, altın fiyatlarında da dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Geçen hafta 4.749 dolardan kapanış yapan ons altın, bu haftanın ilk iki gününde yükseliş trendinde hareket etti. Dün %2,14 primle 4.841 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bugünkü ilk işlemlerde 4.871 doları test etti. Böylece ons fiyatında 18 Mart sonrası dönemde en yüksek seviye görülmüş oldu. Son 4 haftanın zirvesine yönelen ons altında TSİ 06:05 itibarıyla 4.820 dolara yakın görünüm devam ediyor.

15 NİSAN 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram altın fiyatına da yansıyor. Spot piyasada işlem gören 15 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.935 TL’den güne başlıyor. Geçen haftayı 6.808 TL’den tamamlayan gram fiyatında %2’nin üzerinde prim dikkat çekiyor. Bu arada Kapalıçarşı’daki tabelalarda da sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.965 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.430 TL’den geçiyor.

PETROL GERİLEDİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında;

1-ABD ile İran arasında Pakistan’da ikinci defa müzakerelerin başlayacak olması piyasalarda iştahını da artırırken, petrol fiyatları 95 doların altını test etti.

2-Dolar endeksi son 1,5 ayın en dip seviyelerine yönelerek 98,1’e kadar geriledi. Böylece dolar, savaş öncesine dönüş yaptı.

3-ABD 2 yıllık tahvil getirileri de 3,75’e yakın stabil görünümünü koruyor.

Altın 1 ayın zirvesini gördü! Dolar savaş öncesi seviyeye düştü

ZAYIF DOLAR ETKİSİ

Bu 3 gelişme ile birlikte piyasalarda “enflasyonist baskıların hafifleyebileceği” öngörüsü ağırlık kazanırken, “şahin merkez bankaları riski” de yerini daha ılımlı bir görünüme bıraktı. Altın fiyatları da özellikle “daha zayıf dolardan” destek bularak haftanın ilk 2 gününde daha belirgin yükselişe geçti. Bugünkü ilk işlemlerde ise daha yatay bir görünüm öne çıkıyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altında 50 günlük ortalamanın bugün itibarıyla 4.977 dolara işaret ettiğini hatırlatan analistler, “100 günlük ortalama ise 4.765 dolarda bulunuyor ve son yükselişte bu seviye aşıldı. Fiyatlarda pozitif görünümün devamı için öncelikle 100 günlük ortalama üzerinde kalıcılık sağlanmalı. Ardından orta vadede 50 günlük ortalamayı da hedef alabilecek şekilde bir hareketlilik söz konusu olabilir” görüşünü savunuyor.

KALICI YÜKSELİŞ İÇİN…

Öte yandan 4.765 dolar desteğinin aşağı kırılması halinde ise satış baskısının yeniden artabileceği uyarıları yapılıyor. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen de altında kalıcı yükseliş için Orta Doğu’daki çatışmaların bitmesi gerektiğine dikkat çekmişti. Analistler, bu anlamda Orta Doğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyrinin kritik olmaya devam ettiğini ve yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

