ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki ablukası piyasalardaki tedirginliği daha da büyütüyor. Enerji Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Elif Yıldızel, ABD’nin İran’a yönelik tanker kontrol planlarının piyasalar tarafından yakından izlendiğini belirterek, sürecin nasıl uygulanacağının belirleyici olacağını söyledi.

CEMAL EMRE KURT - İran’ın muhtemel hamlesine dikkat çeken Yıldızel, “İran ablukaya güçlü bir karşılık verirse, yeniden 120 dolar seviyelerinin görülmesi mümkün. Ancak şu an için ani bir fiyat sıçraması beklemiyorum” dedi. Küresel ticarette alternatif arayışların hızlandığını belirten Yıldızel, “Çin günlük 11 milyon varil petrol tüketen en büyük alıcılardan biri. Bu nedenle farklı kaynaklara yönelmesi kaçınılmaz. Rus petrolüne yönelim artabilir” diye konuştu.

Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk ise fiziki petrol ile finansal piyasa arasındaki bağın koptuğunu söyledi. “Daha önce Brent’e göre 10-12 dolar iskontolu satılan Rus petrolü bile artık Brent’in üzerinde fiyatlanıyor. Artık Brent’le, WTI’yle bağlantı kalmadı” diyen Aktürk, petrolün âdeta bulanın elinde kaldığını söyledi.

Petrolde risk büyüyor fiyat baskısı artıyor! 120 dolar masada

Aktürk, “Piyasalarda artık üretim kararları etkisini yitirdi. Kimse OPEC’in kapasite artışını dikkate almıyor. Herkes fiziki ürüne odaklanmış durumda. Bu sürecin her gün uzaması piyasaların normale dönüşünü 3-4 hafta daha geciktiriyor” ifadelerini kullandı.

Rafinerilerin karşı karşıya kaldığı maliyete dikkat çeken Aktürk şunları söyledi: Rafineriler işlemek için petrolü 148 dolardan almak zorunda kaldı. ABD ile İran anlaşsa bile sahada İsrail gibi üçüncü bir aktör var. Onun pozisyonu netleşmeden kalıcı bir çözüm zor görünüyor. Türkiye petrol ve ürünlerin önemli kısmını Rusya ve Kazakistan’dan temin ediyor. Tedarik sorunu yok ancak fiyatlar çok yüksek. Rus petrolü bile artık 110 doların üzerinde.

ARZDA TARİHÎ DÜŞÜŞ YAŞANDI

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Petrol Piyasası Raporu’na göre, Orta Doğu’daki enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı’ndan tanker geçişlerine uygulanan kısıtlamalar sebebiyle martta küresel petrol arzı, günlük 10 milyon 120 bin varil azalışla 97 milyon 50 bin varile geriledi. Bu gelişme, tarihteki en büyük arz kesintisi olarak kayda geçti.

