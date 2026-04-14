ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının başlamasının ardından bölgenin en büyük enerji devi Suudi Arabistan’dan sürpriz bir çıkış geldi. Wall Street Journal'ın haberine göre Riyad, gerilimin kontrolden çıkmasından korkarak ABD’yi ablukayı kaldırmaya ve müzakere masasına dönmeye zorluyor.

Suudi yetkililer, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na kilit vurma hamlesinin "ters tepebileceği" konusunda Beyaz Saray’ı ilk kez uyardığı ortaya çıktı.

Suudilerin en büyük korkusu, İran’ın misilleme olarak Kızıldeniz’in güney kapısı olan Bab el-Mandeb Boğazı’nı hedef alması. Eğer bu geçiş yolu da kapanırsa, Suudi Arabistan’ın Basra Körfezi’ndeki tıkanıklığı aşmak için çölü geçerek Kızıldeniz’e ulaştırdığı günlük 7 milyon varillik petrol ihracatı tamamen felç olabilir.

7 milyon varil petrol tehlikede! Trump'a en güvendiği müttefiki dur artık dedi

HUSİ KARTI MASADA

Tahran’ın bölgedeki en etkili vekili olan Yemen’deki Husiler, Bab el-Mandeb üzerinde tam bir hakimiyete sahip. WSJ'ye konuşan kaynaklar, İran’ın tek bir sinyaliyle Husilerin kritik su yolunu gemi trafiğine kapatabileceğine değindi.

İranlı yetkililerin, "Hürmüz’e nasıl bakıyorsak Bab el-Mandeb’e de öyle bakıyoruz" açıklamaları, Riyad’daki endişeyi derinleştirmiş durumda.

"YA HEP YA HİÇ" DİPLOMASİSİ

İran tarafı ise ablukaya karşı "topyekun bölgesel kriz" kartını oynuyor. İran Silahlı Kuvvetleri, kendi limanlarının güvenliği tehdit edilirse bölgedeki hiçbir limanın güvende olmayacağını duyurmuştu.

RİYAD’IN HİBRİT KORKUSU

Savaşın başından bu yana ihracat rotasını Basra Körfezi’nden Kızıldeniz’deki Yanbu limanına kaydıran Suudi Arabistan, şu an için petrol akışını sürdürebiliyor. Ancak Bab el-Mandeb’in kapanması, krallığın dünyayla olan son enerji bağının da kopması anlamına gelecek. Bu nedenle Riyad, her iki tarafın da kamuoyuna sergilediği sert tutuma rağmen, arka kapı diplomasisiyle Trump yönetimini "esneklik" göstermeye ikna etmeye çalışıyor.

MBS’DEN 'TAKTİK' MANEVRA MI? RİYAD’IN HÜRMÜZ İKİLEMİ!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın (MBS) Hürmüz stratejisiyle ilgili kafa karıştıran bilgiler gelmeye devam ediyor

ABD merkezli haber ajansı Associated Press geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği iddiaya göre Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Bahreyn, Washington yönetimine sundukları özel raporlarda İran’a yönelik askeri operasyonun sona erdirilmesine karşı çıkmıştı.

"Suudi yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın gelecekte bir daha kapatılamayacağına dair uluslararası bir güvence verilmeden askeri operasyonun bitirilmesine sıcak bakmıyor." denilen haberde, 'Riyad’ın masaya koyduğu şartlar arasında İran nükleer programının tamamen imhası, balistik füze kapasitesinin ortadan kaldırılması ve vekil gruplara verilen desteğin kesilmesi yer alıyor' bilgisi paylaşılmıştı.

