Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Bahreyn’in Trump yönetimine sundukları özel belgelerde, yürütülen operasyonların durdurulmasına şiddetle karşı çıktıkları iddia edildi. Körfez bloku 'Tahran tamamen etkisiz hale gelmeden ateşkes olmaz' baskısı yaparken, ABD basınına yansıyan iddialara göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad ve Abu Dabi ziyaretlerinde 'itidal' uyarısında bulunarak ülkeleri sükunete davet etti.

İran ile ABD arasında müzakere süreci devam ederken 28 Şubat'ta ABD ve İsrail’in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş, Tahran'ın İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine karşı saldırılar başlatmasıyla kısa sürede çok boyutlu krize dönüştü.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in gündeme getirdiği (AP) iddiaya göre Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Bahreyn, Washington yönetimine sundukları özel raporlarda İran’a yönelik askeri operasyonun sona erdirilmesine karşı çıktı.

Tahran yönetimi tamamen etkisiz hale getirilmeden saldırıların durmasını istemeyen Körfez bloku, Beyaz Saray’a "kara harekatı" baskısı yapmaya başladı.

4 Körfez ülkesi Trump'ı uyardı: Türkiye ateşkes için devreye girdi

BAE'DAN TRUMP'A UYARI

Washington, Körfez ve İsrailli yetkililere dayandırılan bilgilere göre Birleşik Arap Emirlikleri, bölgedeki en sert tutuma sahip aktör olarak öne çıkmakta.

Abu Dabi yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump’a İran topraklarına yönelik bir kara harekatı emri vermesi için yoğun baskı uyguladığı iddia edildi. Kuveyt ve Bahreyn’in de söz konusu askeri seçeneği desteklediği, Tahran’ın bir aydır devam eden bombardımanla henüz yeterince zayıflatılmadığı görüşünü savundukları ileri sürüldü.

SUUDİ ARABİSTAN: "GÜVENLİK GARANTİSİ OLMADAN ATEŞKES OLMAZ"

Suudi Arabistan yönetimi, savaşın mevcut aşamada durdurulmasının Arap komşuların güvenliğini tehlikeye atacağı uyarısında bulundu. Riyad’ın masaya koyduğu şartlar arasında İran nükleer programının tamamen imhası, balistik füze kapasitesinin ortadan kaldırılması ve vekil gruplara verilen desteğin kesilmesi yer alıyor.

Suudi yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın gelecekte bir daha kapatılamayacağına dair uluslararası bir güvence verilmeden askeri operasyonun bitirilmesine sıcak bakmıyor.

ATEŞKES SÜRECİNİN MİMARI TÜRKİYE OLACAK

Türkiye bölgedeki yangını söndürmek için tarihi bir diplomasi trafiği yürütüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen profesyonel kriz yönetimi ile Ankara, hem bölgesel güvenliği koruma altına alıyor hem de küresel aktörlerle yürüttüğü temaslarla savaşın tüm bölgeye yayılmasını önlemek için 7/24 mesai harcıyor.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suudi Arabistan ve BAE ziyaretlerinde Körfez ülkelerini "itidale" davet ettiğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada bu riske dikkat çekerek, "Körfez ülkelerine yönelik misilleme eylemleri büyük bir yıpratma savaşı riski taşıyor" uyarısında bulunmuştu.

BİLDİRGEYE "TÜRKİYE-PAKİSTAN" DAMGASI

Diğer yandan Middle East Eye (MEE) tarafından yayımlanan bir diğer iddiaya göre Riyad’da toplanan İslam ülkeleri zirvesinde İran’a yönelik çok daha sert bir kınama metni yayınlanacaktı. Ancak Türkiye ve Pakistan’ın yoğun diplomatik çabalarıyla bildiri yumuşatıldı.

ARABULUCULUKTA ÇOK TARAFLI DİPLOMASİ

Türkiye daha öncede BM ve AGİT bünyesinde kurulan “Barış için Arabuluculuk” girişiminin eş başkanlığını Finlandiya ile birlikte yürütmüştü. Ayrıca İstanbul Arabuluculuk Konferansları ve Antalya Diplomasi Forumu, barış mimarisine kurumsal katkılar sunmaya devam ediyor.

TAHRAN’DA DÖNÜŞÜM BEKLENTİSİ

Körfez bloku, İran liderliğinde köklü bir değişim ya da ülkenin dış politikasında dramatik bir kırılma yaşanmadan barış masasına oturulmasını "stratejik hata" olarak nitelendirmeye başladı. Bir aydır süren hava harekatının İran’ı masaya oturtmaya yetmediğini düşünen bölge ülkeleri, ABD’nin askeri gücünü sonuna kadar kullanmasını talep ediyor.

