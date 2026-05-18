Dışişleri Bakanlığı, "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz." dedi.

Küresel Sumud Filosu’na ait 23 gemiyle iletişimin kesilmesi ve İsrail askerlerinin sivillere silah doğrulttuğu görüntülerinin sızmasının ardından Türkiye diplomatik olarak en üst perdeden devreye girdi.

"40 ÜLKENİN VATANDAŞI VAR, BU SİNDİRME POLİTİKASI SİZİ KURTARMAYACAK"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunları aktarıldı:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. Söz konusu filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşı bulunmaktadır. İsrail’in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir."

Filoda Türk vatandaşlarının da bulunduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı, sivil aktivistlerin burunları dahi kanamadan tahliye edilmesi için çok yönlü bir diplomasi trafiğinin başlatıldığını duyurdu:

"Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle iş birliği halinde süreç yakından takip edilmektedir. İsrail’in, müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir."

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası