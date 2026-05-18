Antalya Havalimanı, Avrupa hava trafik ağına Advanced ATC Tower konseptiyle entegre edilen ilk Türk havalimanı oldu. Havalimanı bugün itibariyle “Advanced ATC Tower" ile hizmet vermeye başlarken, Bakan Abdulkadir Uraloğlu bu sistemle dinamik trafik yönetimi sağlanacağını işaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün yaptığı yazılı açıklamada Antalya Havalimanı'nın “Advanced ATC Tower" ile hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Uraloğlu “Antalya Havalimanı'mız Avrupa hava trafik ağına Advanced ATC Tower konseptiyle entegre edilen ilk Türk havalimanı olacak. Yoğun yaz sezonunda Antalya Havalimanı'ndaki trafik akışını daha etkin, verimli ve koordineli şekilde yöneteceğiz” demişti.

Türkiye’de ilk! Antalya Havalimanı’nda yeni dönem, Avrupa’ya entegre oldu! Advanced ATC Tower devrede

BUGÜN BAŞLADI

Antalya Havalimanı, bugün itibariyle ileri seviye hava trafik kontrol sistemi "Advanced ATC Tower" ile hizmet vermeye başladı. Bakan Uraloğlu, bu hizmetle yalnızca uçuş planı verilerine bağlı kalmadan gerçek operasyonel veriler üzerinden dinamik trafik yönetimi sağlanacağına işaret etti.

Türkiye’de ilk! Antalya Havalimanı’nda yeni dönem, Avrupa’ya entegre oldu! Advanced ATC Tower devrede

GERÇEK ZAMANLI AKTARIM

Söz konusu sistemin hava trafik kontrol kulesinde üretilen operasyonel bilgilerin EUROCONTROL sistemine gerçek zamanlı aktarılmasını sağladığını vurgulayan Uraloğlu, pushback, taksi süreci, pist kullanımı, kalkış sırası ve gerçekleşen kalkış zamanı gibi kritik operasyonel verilerin doğrudan Avrupa hava trafik ağına iletilebileceğinin altını çizdi.

Türkiye’de ilk! Antalya Havalimanı’nda yeni dönem, Avrupa’ya entegre oldu! Advanced ATC Tower devrede

ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM

Antalya Havalimanı'nın Avrupa'nın en yoğun turizm ve charter operasyonlarından birine sahip olduğunu işaret ederek, Advanced ATC Tower uygulamasının klasik uçuş planı temelli yapıdan gerçek operasyonel veriye dayalı dinamik hava trafik yönetimine geçiş açısından önemli dönüşüm olduğuna dikkat çekti.

ADVANCED ATC TOWER NEDİR?

Advanced ATC Tower (İleri Seviye Hava Trafik Kontrol Sistemi), hava trafik kontrol kulesinde üretilen canlı operasyonel verilerin Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) sistemlerine insan müdahalesi olmadan, otomatik ve gerçek zamanlı aktarılmasını sağlayan yeni nesil akıllı havacılık teknolojisidir.

İşte sistemin özellikleri;

Özellik Açıklama Teknoloji Adı Advanced ATC Tower (İleri Seviye Hava Trafik Kontrol Sistemi) Amaç Hava trafik kontrol kulesinde üretilen canlı operasyonel verilerin EUROCONTROL sistemlerine otomatik ve gerçek zamanlı aktarılması. Çalışma Mekanizması Kule ile EUROCONTROL arasında özel bir B2B (şirketler arası dijital ağ) bağlantısı üzerinden. Veri Aktarımı ATC-DPI (Hava Trafik Kontrol - Kalkış Planlama Bilgisi) mesajları otomatik olarak paylaşılır. Aktarılan Kritik Veriler Pushback: Uçağın körükten geri itilme anı.

Taksi süresi: Uçağın pist başına ilerleyişi ve süresi.

Pist kullanımı: Hangi pistin o an aktif kullanıldığı.

Kalkış sırası: Uçakların kalkış için beklediği sıra dizilimi.

Gerçekleşen kalkış zamanı: Teker kesme anının tam zamanı. İnsan Müdahalesi Müdahalesiz, otomatik. Zamanlılık Gerçek zamanlı.

Haberle İlgili Daha Fazlası