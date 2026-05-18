Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir şahıs, aralarında husumet bulunan kişiye ait döviz bürosunu kurşun yağmuruna tuttuktan sonra içeri girerek silahlı saldırı girişiminde bulundu. İş yeri sahibi ve o esnada içeride bulunan bir müşterinin ölümüne boğuşarak saldırganı etkisiz hale getirdiği ve adeta film sahnelerini aratmayan o korku dolu anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, olayın ardından gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

