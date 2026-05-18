Kurşun yağdırıp içeri daldı! Silahlı saldırgandan boğuşarak hayatta kaldı
Kaydet
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir şahıs, aralarında husumet bulunan kişiye ait döviz bürosunu kurşun yağmuruna tuttuktan sonra içeri girerek silahlı saldırı girişiminde bulundu. İş yeri sahibi ve o esnada içeride bulunan bir müşterinin ölümüne boğuşarak saldırganı etkisiz hale getirdiği ve adeta film sahnelerini aratmayan o korku dolu anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, olayın ardından gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR