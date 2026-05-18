Malta hükümeti ile OpenAI arasında yapılan stratejik iş birliği kapsamında, yapay zeka eğitimi alan tüm Malta vatandaşlarına ChatGPT Plus hizmeti bir yıl boyunca ücretsiz sunulacak. Proje, ülkeyi bu alanda dünyada bir ilke taşıdı.

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, Malta hükümetiyle dikkat çeken bir dijital dönüşüm anlaşmasına imza attı. Kamuoyuna duyurulan proje kapsamında, kısa süreli yapay zeka eğitimini tamamlayan Malta vatandaşları, ücretli ChatGPT Plus aboneliğine bir yıl boyunca ücretsiz erişebilecek. Böylece Malta, tüm halkına yapay zeka erişimi sağlayan ilk ülke olarak öne çıktı.

Mayıs ayında başlaması planlanan uygulama, ilk etapta sınırlı bir katılımcı grubuyla hayata geçirilecek. Eğitim programını tamamlayan kişi sayısının artmasıyla birlikte sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Maltadan dev yapay zeka adımı! Tüm halka ücretsiz ChatGPT erişimi verilecek

YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR DA YARARLANABİLECEK

Ücretsiz sunulacak eğitimlerde, yapay zekanın hem günlük hayatta hem de iş hayatında etkili kullanım yöntemleri anlatılacak. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise kapsamının oldukça geniş tutulması oldu. Sadece Malta’da yaşayanlar değil, yurt dışında ikamet eden Malta vatandaşları da aynı haklardan yararlanabilecek.

Anlaşmanın mali boyutuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu ortaklığın teknoloji alanında devlet ve özel sektör iş birliği açısından yeni bir model oluşturabileceği değerlendiriliyor.

OpenAI tarafından paylaşılan açıklamada, Malta Ekonomi Bakanı Silvio Schembri’nin değerlendirmelerine de yer verildi. Schembri, yapay zekayı yalnızca teknik bir kavram olmaktan çıkarıp toplumun günlük hayatına entegre etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Malta’nın attığı bu adımın, dijital okuryazarlığın artırılması ve yapay zekanın toplum genelinde erişilebilir hale getirilmesi açısından diğer ülkelere örnek olması bekleniyor. Proje, yapay zeka çağında kamu destekli teknoloji kullanımına yönelik önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

