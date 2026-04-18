Gençlerbirliği-Galatasaray maçı hangi kanalda ve nereden izlenir sorusu, Süper Lig’in kritik haftasında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde yayın bilgileri ve izleme detayları araştırılıyor.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri ve detayları, karşılaşma öncesinde en çok aranan konular arasında bulunuyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Galatasaray’ın kritik mücadelesine ilişkin tüm detaylar netleşti.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, Türkiye’de resmi yayıncı kuruluş üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverlerin beIN SPORTS aboneliğine sahip olması gerekiyor. Yayın, hem televizyon üzerinden hem de dijital platformlar aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray’ın deplasmanda oynayacağı bu önemli karşılaşma, beIN SPORTS’un resmi platformları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca beIN CONNECT uygulaması üzerinden mobil cihazlar ve bilgisayar aracılığıyla da maçı takip etmek mümkün.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, Süper Lig’in 30. haftasında haftanın en kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Mücadelede hakem Batuhan Kolak görev yapacak.

İki takım arasında oynanan karşılaşmaların geçmişine bakıldığında Galatasaray’ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Geride kalan 99 lig maçında sarı-kırmızılı ekip 56 galibiyet elde ederken, Gençlerbirliği 22 kez kazandı. 21 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki mücadele, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşma Ankara’daki Eryaman Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Ligde 68 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, bu mücadeleyi kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Gençlerbirliği ise ligde kalma mücadelesi verdiği bu süreçte sahadan puanla ayrılmak istiyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Osimhen Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? Galatasaray Gençlerbirliği maç kadrosu

