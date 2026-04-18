Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray’da kamp kadrosu netleşti. Sakatlığı sonrası durumu merak edilen Victor Osimhen’in son durumu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Osimhen Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray’da Gençlerbirliği maçı öncesi kadro planlaması şekillendi. Teknik direktör Okan Buruk’un açıklamaları ve açıklanan kamp listesi, Osimhen’in durumuna ilişkin önemli ipuçları verdi.

OSİMHEN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen’in antrenman durumuna ilişkin yaptığı açıklamada oyuncunun takımla çalışmalara büyük ölçüde katıldığını ve fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ifade etmişti.

Son olarak açıklanan kamp kadrosunda Osimhen’in yer alması, oyuncunun Gençlerbirliği karşısında forma giyme ihtimalini güçlendirdi. Liverpool ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat edilen Nijeryalı yıldızın, özel koruyucu aparatla sahaya çıkabileceği ifade ediliyor. Teknik heyetin, oyuncunun son durumunu maç gününe kadar takip ederek nihai kararı vereceği belirtiliyor.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROSU

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina.

