Lider Galatasaray ile düşme potasından uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği arasında Başkent'te oynanacak müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'ı (Video Yardımcı Hakem Asistanı) belli oldu.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Eryaman Stadyumu'nda 18 Nisan Cumartesi saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Gençlerbirliği-Galatasaray maçının VAR ve AVAR görevlielrini açıkladı. Buna göre; VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da Murat Altan olacak.

