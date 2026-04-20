Katılım endeksi Borsa İstanbul’da işlem gören ve faizsiz finans ilkelerine uygun şirketleri bir araya getiren yapısıyla yatırımcıların radarında yer almaya devam ediyor. Etik ve finansal kriterleri birlikte değerlendiren sistem, son dönemde hisse seçiminde farklı bir perspektif arayan yatırımcılar için önemli bir referans haline geldi. “Katılım endeksindeki hisseleri nereden takip edebilirim?” sorusu ise borsaya ilgi duyanların en çok araştırdığı konular arasında.

Bir şirketin katılım endeksine girebilmesi için iki temel değerlendirmeden geçmesi gerekiyor. İlk aşamada şirketin faaliyet alanı inceleniyor. Alkol, kumar, faizli finans, tütün ürünleri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar doğrudan kapsam dışında bırakılıyor. İkinci aşamada da finansal oranlar devreye giriyor. Faizli borç oranı, faiz geliri ve uygun olmayan faaliyetlerden elde edilen kazanç belirli sınırların üzerinde olan şirketler endekse dahil edilmiyor. Peki, katılım endeksindeki hisseleri nereden takip edebilirim?

KATILIM ENDEKSİ HİSSELERİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Katılım endeksinde yer alan şirketlerin güncel listesine ulaşmak için en güvenilir kaynakların başında Borsa İstanbul’un resmi internet sitesi geliyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden de şirketlerin finansal yapıları, faaliyet alanları ve katılım finans ilkelerine uygunluk durumlarına ilişkin detaylı bilgilere erişmek mümkün.

KATILIM ENDEKSİNE NASIL YATIRIM YAPILIR?

Yatırımcılar katılım endeksindeki hisselere doğrudan borsadan hisse alarak yatırım yapabileceği gibi katılım esaslı hisse senedi fonları aracılığıyla da portföy oluşturabiliyor.

Doğrudan yatırım yöntemi daha aktif bir yönetim gerektirirken, fonlar profesyonel portföy yönetimi avantajı sağlıyor. Her iki yöntemde de yatırım kararları alınmadan önce şirketlerin finansal verilerinin ve piyasa koşullarının dikkatle analiz edilmesi gerekiyor.



BIST KATILIM ENDEKSİ TÜRLERİ NELER?

Katılım endeksi tek bir yapıdan oluşmuyor, farklı yatırım stratejilerine hitap eden çeşitli alt endeksler bulunuyor.

En geniş kapsamlı olan Katılım Tüm Endeksi, tüm uygun şirketleri içerirken; Katılım 100, 50 ve 30 endeksleri daha yüksek piyasa değerine ve likiditeye sahip şirketleri kapsıyor.

Bunun yanı sıra sürdürülebilirlik kriterlerini de içeren ve düzenli temettü ödeyen şirketlere odaklanan özel endeksler de yatırımcılara alternatif sunuyor.

