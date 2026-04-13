Borsa İstanbul’da VİOP 30 kontratları haftaya %-1 civarında düşüşle başladı. Orta Doğu’da “kırılgan ateşkes” durumu risk iştahını düşürürken, Yapı Kredi tarafından yapılan analizde “Sürecin bir şekilde de olsa devam etme ihtimalinin bulunduğuna inanıyoruz. Endekste 13.750-13.700 ilk önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu destek korunduğu sürece piyasadaki yapıcı seyrin devamı beklenebilir” görüşü dile getirildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta Orta Doğu’daki ateşkesten ve petrol fiyatlarındaki düşüşten aldığı destekle %8,79 yükseliş kaydetti. Endeks 14.073,79’dan kapanış yaparken, dikkatler yeni hafta beklentilerine çevrildi.

ABD ve İran heyeti arasında hafta sonunda gerçekleşen ilk müzakerelerden sonuç alınamaması küresel piyasalarda risk iştahında düşüşe sebep oldu. İç piyasalar da haftaya satış baskısıyla başladı. Vadeli işlemler piyasasında VİOP 30 sözleşmeleri, haftaya yüzde %-0,97 düşüşle başlangıç yaptı. BİST 100 endeksinde de kâr satışlarının etkili olabileceği ifade ediliyor.

HABER AKIŞI VE PETROL FİYATI

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, "ABD-İran heyetlerinin İslamabad'daki görüşmelerinden sonuç alınamaması ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere kritik başlıklarda uzlaşı sağlanamaması sonrasında yeni hafta, küresel piyasalarda satış baskısının yeniden arttığı bir görünümle başlanıyor. Taraflardan gelen açıklamalar tansiyonun kısa vadede kolay düşmeyeceğine işaret ederken; bu noktada piyasalarda yönü belirleyecek ana unsurun diplomatik cepheden gelecek haber akışı ve petrol fiyatlarının seyri olacağını düşünüyoruz” denildi.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Burgan Yatırım tarafından paylaşılan bültende de “Borsada kısa sürede gerçekleşen güçlü prim sonrasında zaman zaman kâr realizasyonlarının görülebileceğini değerlendiriyoruz. Haber akışına olan yüksek duyarlılığın devam ettiği mevcut konjonktürde kırılgan fiyatlama davranışının sürdüğünü ve buna bağlı olarak kısa vadede oynaklığın yüksek kalabileceğini düşünüyoruz. Geri çekilmelerde 13.750 seviyesi ara destek olarak izlenirken, 13.400-13.500 bandının ana destek olarak çalışması ve bu bölge üzerinde dengelenme çabası beklenebilir” ifadelerine yer verildi.

ANA DİRENÇ SEVİYESİ 14.500

Yapı Kredi tarafından yapılan analizde ise borsada ana direncin 14.500 bölgesinde bulunduğu vurgulanarak, “Hafta sonunda ateşkes görüşmelerinden piyasaların istediği sonuç elde edilmese de sürecin kırılgan bir şekilde de olsa devam etme ihtimalinin bulunduğuna inanıyoruz. Aşağı yönde 13.750-13.700 ilk önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu destek korunduğu sürece piyasadaki yapıcı seyrin devamı beklenebilir. Bu bölgenin altındaki kalıcı fiyatlamalarda ise satıcılı seyrin yeniden öne çıkma ihtimalinin artabileceğini düşünüyoruz” görüşü dile getirildi.

