Küresel piyasalarda cuma günü 94,25 dolardan kapanan Brent petrol, ABD-İran arasındaki ilk müzakerelerden netice çıkmaması ile haftaya sert yükselişle başladı. Bugünkü ilk işlemlerde en yüksek 103,85 doları test eden varil fiyatı, TSİ 06:00 itibarıyla 102,00 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Ateşkes devam etse de ABD’nin “Hürmüz’ü abluka” kararı tansiyonu yüksek tutuyor. İç piyasada da dikkatler yeniden akaryakıt fiyatlarında…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da ilan edilen ateşkesin ardından bu hafta sonu ABD ve İran arasında gerçekleşen ilk müzakerelerden netice alınamadı. ABD Başkanı Donald Trump da bunun üzerine Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alacaklarını söyledi.

Bölgede tansiyon yeniden yükselirken, artan belirsizlikler sebebiyle petrol fiyatları haftaya sert yükselişle başladı.

YENİDEN 100 DOLARI AŞTI

Cuma günü 94,25 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bugünkü ilk işlemlerde en yüksek 103,85 doları test etti. TSİ 06:00 itibarıyla fiyatlarda 102,00 dolara yakın görünüm devam ediyor.

Brent varil fiyatı geçen hafta ateşkes iyimserliği ile %-13,71 oranında değer kaybetmişti. Bugünkü işlemlerde sabah saatlerinde yükselişin boyutu %8’in üzerinde gerçekleşiyor.

ABD PETROLÜ DE YÜKSELDİ

Öte yandan özellikle son haftalarda Brent petrolün önüne geçen ABD ham petrolü de TSİ 06:00 itibarıyla %9’u aşan primle 105,00 dolara yaklaştı.

Arz ve tedarik konusunda Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu’daki gelişmelerden bağımsız olan ABD ham petrolü, erişilebilir olması sebebiyle daha yüksek fiyata çıktı. ABD’nin günlük ham petrol ihracatı da 5 milyon varile yaklaştı.

ATEŞKES SÜRÜYOR, ANCAK…

Bu arada bölgede ateşkes devam ediyor. Ancak ihlal niteliğinde saldırı riskleri de belirsizliğini koruyor. Bu da ateşkesi “kırılgan” hale getiriyor. Taraflar arasındaki ilk buluşmadan sonuç çıkmasa da diplomatik kanalların da hâlâ açık olduğu ifade ediliyor.

Hürmüz Boğazı hâlâ kapalı ve edinilen bilgilere göre günlük geçiş sayısı 10’un altında... Bu rakam savaş öncesi dönemde 100’ün üzerinde seyrediyordu.

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Petrolde yaşanan yükselişin ardından iç piyasada da dikkatler yeniden akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Son olarak 11 Nisan Cumartesi günü pompaya yansıyacak şekilde fiyat artışına gidilmiş, İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 62,64 TL’ye ve motorinin litresi de 76,55 TL’ye yükselmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası