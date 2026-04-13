İtalya, uçak gemisi ITS Cavour'da kullanmak üzere Baykar'dan Bayraktar TB3 SİHA tedarik edeceğini duyurdu.

Savunma sanayiinde Türkiye ve İtalya arasında stratejik bir eşik aşılıyor. TCG Anadolu’da sergilenen yerli ve milli gövde gösterisi, İtalyan Donanması’nı harekete geçirdi. Mavi Vatan’ın çelik kanatları Bayraktar TB3, şimdi İtalya’nın amiral gemisi Cavour’a inmeye hazırlanıyor.

"İTALYA İÇİN DE BİR İLK"

Savunma ve güvenlik analisti Paolo Mauri, Bayraktar TB3’ün kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetinin bir dönüm noktası olduğunu açıkladı.

TB3'ün Türk İHA gemisi Anadolu’daki performansının bir "kabiliyet gösterisi" olduğunu söyleyen Mauri, "TB3, fırlatma ve yakalama sistemi bulunmayan ancak Cavour gemisinde olduğu gibi baş kısmında yukarı eğilimli kalkış rampası bulunan uçak gemilerinde etkin görev yapabileceğini kanıtladı" şeklinde konuştu.

Savunma muhabiri Luca Peruzzi ise İtalyan Donanması'nın en üst kademelerinden gelen ilgiyi değerlendirdi.

Koramiral Bergotto’nun, Baykar ve İtalyan savunma devi Leonardo işbirliğinde üretilecek TB3’lerin İtalyan uçak gemisi Cavour’da kullanılabileceğine dair sinyallerine dikkat çeken Peruzzi, "Böylece uçak gemisi görev grubunun yerine getireceği görev yelpazesini inanılmaz derecede genişletecektir" dedi.

"TÜRKİYE-İTALYA HATTINDA ORTAKLIK GENİŞLİYOR"

İtalyan uzmanlar, TB3’ün sadece bir hava aracı değil, uçak gemisi operasyonlarını dijitalleştiren ve maliyetleri düşüren bir "kuvvet çarpanı" olduğunda birleşiyor.

Türkiye’nin SİHA teknolojisindeki liderliği, İtalya’nın deniz gücüyle birleştiğinde Akdeniz’deki dengelerin yeniden kurulacağı vurgusu öne çıkarılmakta. Özellikle baş kısmında rampa bulunan gemiler için TB3’ün alternatifsiz olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Giuseppe Berutti Bergotto, İtalyan donanmasının Türk yapımı Bayraktar TB3 SİHA'ları satın almakla ilgilendiğini açıkladı. NATO tatbikatında sergilediği performansla Avrupa'yı etkileyen TB3'lerin, Baykar ile Leonardo arasındaki ortaklık anlaşması üzerinden İtalya'nın amiral gemisi Cavour'a entegre edilmesi planlanıyor.

"TB3 İLE DENİZLERİMİZİ KORUYACAĞIZ"

Senato’da gerçekleştirilen oturumda konuşan Bergotto, geçen yıl İtalyan ve Türk savunma şirketleri arasında imzalanan ve TB3 gibi projelerde işbirliği yapmalarına imkan tanıyan anlaşmaya atıfta bulundu. Sürecin nasıl işleyeceğini şu sözlerle anlattı:

"Bildiğiniz gibi Baykar, Leonardo ile bir iş birliği anlaşması imzaladı dolayısıyla alım Leonardo üzerinden gerçekleştirilecek ve sistem Cavour uçak gemisine entegre edilebilecek."

Bergotto, sistemin donanmaya katacağı değere değinerek, "Bu platform hem gözetleme yapılmasına hem de silah taşınmasına imkan tanıyor" diye ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası