Müezzinlik yapan emniyet müdürü duygulandırdı: “Rabbim sayılarını artırsın inşallah”
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yatsı namazı için camiye giden İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esad Kahveciler, namaz sonrası müezzinlik yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Kadirli İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esad Kahveciler, Kadirli ilçesindeki Çiğdem Camii'nde yatsı namazı kıldı.
- Namazın ardından İlçe Emniyet Müdürü Kahveciler müezzinlik yaptı.
- Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.
- Vatandaşlar sosyal medyada yapılan paylaşımların altına olumlu yorumlarda bulundu.
Kadirli İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esad Kahveciler, ilçede gönülleri ısıtan bir ana imza attı. Edinilen bilgilere göre, Kadirli ilçesinde bulunan Çiğdem Camii'nde yatsı namazını kılan İlçe Emniyet Müdürü Kahveciler, namazın ardından müezzinlik yaparak dikkat çekti.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.
"ESKİDEN CUMA NAMAZINA BİLE ÇEKİNEREK GİDİLİRDİ"
Sosyal medyada paylaşılan görüntüye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, “Rabbim sayılarını artırsın inşallah, sesi de güzel. Allah bütün güvenlik kuvvetlerimizden razı olsun” ifadeleri kullanıldı.
Bir başka kullanıcı, “Eskiden cuma namazına bile çekinerek gidilirdi, camide kenarda durulurdu. Nereden nereye, şimdi üniformayla müezzinlik yapılıyor” yorumunu yaptı.
Başka bir vatandaş ise geçmişle kıyaslama yaparak, “Önceden askeriye de namaz kılan var mı diye pantolon dizleri kontrol ediliyordu, eşinin başörtülü olması rahatsızlık oluşturuyordu. Nereden nereye geldik, elhamdülillah” ifadelerine yer verdi.