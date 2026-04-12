İngiltere'de düzenli spor yapan ve hiçbir sağlık şikayeti olmayan 26 yaşındaki Abi Sherratt, bir arkadaşının dikkati sayesinde kanser olduğunu öğrendi. Boynundaki küçük bir şişlikten yola çıkarak yapılan tetkikler sonucu kadına ileri seviye tiroid kanseri teşhisi konuldu.

İngiltere’de yaşayan sağlıklı hayat tarzı ve spor tutkusuyla bilinen Abi Sherratt, henüz 26 yaşındayken hiç beklemediği bir haberle sarsıldı. Uzun bir maratondan yeni çıkan kadının bir arkadaşı, Abi’nin boynunda bir şişlik olduğunu fark etti. Şişliği kendisinin de fark etmesiyle soluğu hastanede alan kadına bir dizi tetkik yapıldı.

İLERİ SEVİYEDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrollerin ardından Sherratt’a, tiroid kanserinin en yaygın türü olan papiller tiroid kanseri teşhisi konuldu. Başlangıçta basit bir operasyonla sağlığına kavuşacağı öngörülse de hastalığın tahmin edilenden daha ileri evrede olduğu anlaşıldı. Genç kadın, kısa süre içinde iki büyük ameliyat geçirerek tiroid bezinin tamamını ve bazı lenf düğümlerini aldırmak zorunda kaldı.

AYLARCA TEDAVİ GÖRDÜ

Mirror'ın haberine göre operasyonların ardından radyoaktif iyot tedavisi gören kadın, aylarca zorlu bir sınav verdi. İngiltere’de her yıl binlerce kişiyi etkileyen bu hastalıkla mücadelesinde en büyük motivasyonu ise tıbbi araştırmaların sunduğu tedavi imkanları oldu. Eylül ayında tedavisini tamamlayan Abi, yaşadığı bu tecrübenin ardından pes etmemeye kararlı.

Kanserin kendisini tanımlamasına izin vermeyen genç sporcu, şimdi Kanser Araştırma Enstitüsü adına Londra Maratonu’nu koşmaya hazırlanıyor.

Hem kendi gücünü kanıtlamayı hem de yeni bilimsel araştırmalara fon sağlamayı hedefleyen Sherratt, "Hayatın ne kadar çabuk değişebileceğini gördüm; bu maraton benim için sadece fiziksel bir başarı değil, bir zafer olacak" diyerek benzer süreçlerden geçenlere umut olmayı hedefliyor.

