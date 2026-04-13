Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan verilere göre, ons fiyatının %-12 değer kaybettiği mart ayında altın ETF’lerinden -12,2 milyar dolarlık para çıkışı yaşandı. Bu rakam, bütün zamanların en yüksek aylık para çıkışı olarak kayıtlara geçti ve tarihî bir işleme işaret etti. Son olarak Nisan 2013’te -8,7 milyar dolarlık para çıkışı gözlemlenmişti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatları küresel piyasalarda mart ayında %-12 düşüşle 4.608 dolardan kapanış yapmıştı. Bu düşüş, Haziran 2013’ten bu yana en sert değer kaybına işaret ederken; Dünya Altın Konseyi, küresel piyasalardaki mart bilançosunu açıkladı.

Açıklanan verilere göre küresel altın ETF'leri mart boyunca -12,2 milyar ABD doları (84 ton) değer kaybetti. Kuzey Amerika’dan 14 milyar dolar (-87 ton) ve Avrupa’dan 100 milyon dolarlık (-7 ton) çıkış yaşanırken; Asya'dan 1,9 milyar dolarlık (10 ton) alım geldi.

ALTIN NEDEN GERİLEDİ

Altın fiyatlarındaki düşüşün büyük kısmını momentum faktörlerine bağlayan Dünya Altın Konseyi, “Fiyat trendinin tersine dönmesi ile birlikte küresel altın ETF çıkışları ve COMEX'te net uzun pozisyonların kapatılması, hareketin genel havasını yansıtıyor. Altın fiyatlarındaki mart ayı düşüşüne temel faktörler değil, kaldıraç azaltma ve likidite dinamikleri yol açtı. Sarı metalin pozitif trendine geri dönmesi yönünde bazı umut ışıkları var ancak kısa vadeli riskler devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Altından tarihi kaçış! Tüm zamanların rekor para çıkışı

TARİHİ PARA ÇIKIŞI…

Bu arada altın ETF’lerinde martta gerçekleşen -12,2 milyar dolarlık para çıkışı, tarihin en büyük aylık çekimi olarak kayıtlara geçti. Son olarak Nisan 2013’te -8,7 milyar dolarlık para çıkışı gerçekleşmişti.

Dünya Altın Konseyi’nin raporunda, “Dolar, kazanımlarını sürdürmekte zorlandı ve son yüksek seviyelerinin ötesine anlamlı şekilde çıkamadı. Bu, altın üzerindeki kısa vadeli baskı kaynaklarından birini azalttı. Nisan başlarında ETF'lerden altına yönelik akışlar olumlu seyretti. Opsiyon piyasaları da uzun vadede daha yapıcı bir eğilim gösteriyor” ifadelerine de yer verilerek; bu gelişmelerin, yatırımcıların “orta vadede altına olumlu bakmaya devam ettiğini” gösterdiği savunuldu.

RİSKLER DEVAM EDİYOR

Teknik açıdan kilit seviyelerin üzerinde fiyat istikrarının sağlanmasının önemine de dikkat çekilen raporda, şu görüşler yer aldı:

“Riskler de devam ediyor. Çatışmanın, petrol fiyatlarını uzun süre 100 dolar seviyesinin üzerinde tutması durumunda varlıklar arası kaldıraç azaltımı ve faiz oranlarında patlama söz konusu olabilir. Dolayısıyla temel göstergeler altını destekleyici olmaya devam etse de, kısa vadede fiyat hareketlerinin makro sinyallerden ziyade çatışma kaynaklı likidite ihtiyaçlarına duyarlı kalması muhtemeldir.”

Ons altın fiyatı 13 Nisan işlemlerinde 4.725 dolara yakın denge arayışını sürdürürken, nisan ayındaki prim ise yaklaşık %2,5 olarak gerçekleşiyor.

