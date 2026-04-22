Avrupa’nın en güvenli ülkelerinden biri olarak bilinen İsveç’te katliam korkusu hayatı durdurdu. Borlange bölgesindeki 16 devlet okulu, gelen ciddi tehdit ihbarları üzerine saniyeler içinde boşaltıldı.

Yaklaşık 45 bin nüfuslu Borlange belediyesi tarafından yapılan açıklamada, anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 16 devlet okulunun gün boyu kapalı kalacağı duyuruldu.

Belediye okullarının ardından, bölgedeki çok sayıda özel eğitim kurumu da bağımsız olarak kapılarını kapatma kararı aldı.

İsveçte bazı okullara gelen tehdit mektubu nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

POLİS: "TEHDİDİN BOYUTUNU ARAŞTIRIYORUZ"

İsveç polisi, Borlange'deki okulları hedef alan ihbarlar üzerine "bir gruba yönelik ciddi yasadışı tehdit" suçlamasıyla ön soruşturma başlattı.

Henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirten emniyet yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:

"Borlange'deki okullara yönelik tehditler hakkında ihbar aldık. Soruşturma devam ediyor. Ancak tehdidin gerçeklik payı olup olmadığını söylemek için henüz çok erken."

İSVEÇ'TE KANLI GEÇMİŞ

İsveç’te okullara yönelik saldırılar nadir görülse de, son yıllarda yaşanan trajik olaylar güvenlik hassasiyetini artırmış durumda.

Şubat 2025'te Örebro’da bir yetişkin eğitim merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, olay İsveç tarihinin en kanlı toplu saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

Mart 2022'de Malmö’de 18 yaşındaki bir öğrenci, iki öğretmenini bıçaklayarak öldürmüştü.

Ekim 2015'te Trollhättan’da ırkçı saiklerle hareket eden kılıçlı bir saldırgan, bir okulda üç kişiyi katletmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası