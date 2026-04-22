Gülistan Doku soruşturmasında 12 kişi tutuklanırken, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

6 yıl önce Tunceli'de şüpheli şekilde kaybolan Gülistan Doku soruşturması, dalga dalga büyüyor. Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

12 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmıştı.

Eski Vali Tuncay Sonel tutuklanmıştı! Eşi Handan Sonel için de gözaltı kararı çıktı

ESKİ VALİ DE TUTUKLANDI

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel de dün akşam tutuklandı. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı. Sonel, 2017-2020 yılları arasında Tunceli'de görev yapmış ve 17 Nisan'da Elazığ'da gözaltına alınmıştı.

Eski Vali Tuncay Sonel tutuklanmıştı! Eşi Handan Sonel için de gözaltı kararı çıktı

SONEL'İN EŞİ İÇİN GÖZALTI TALEBİ

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen tarafından Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na gözaltı ve tutuklama talebiyle başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Başvuruda, Handan Sonel'in Gülistan Doku olayından haberi olmamasının mümkün olmadığını vurgu yapıldığı öğrenildi.

Eski Vali Tuncay Sonel tutuklanmıştı! Eşi Handan Sonel için de gözaltı kararı çıktı

