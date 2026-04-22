Bursa’da 3 bilezik için dedesi, dedesinin yanındaki kadını ve arkadaşını öldüren 17 yaşındaki M. K. ve arkadaşına rekor ceza yağdı. Mahkeme “Bir daha olsa yine yaparım" diyen M.K.’ya 63 yıl, A.E.’ye ise 48 yıl hapis cezası verdi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 11 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen vahşette mahkeme kararını verdi.

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet K., arkadaşları Ufukcan Üs ve Alper E. ile dedesi Mustafa Macar'ın evine giderek para istemiş, para alamayınca 3 bileziği almaya çalışmış, dedesi ile yanındaki Cahide Aydın'ı baltayla öldürmüştü. Mehmet K.’nın sonra da bahçede çıkan tartışmada arkadaşı Ufukcan Üs'ü tüfekle öldürdüğü öğrenilmişti. Bursa'da üç kişinin ölümüyle sonuçlanan gasp girişimi davasında rekor ceza çıktı.

3 bilezik için 3 kişiyi öldürmüştü! Bursadaki torun dehşetine rekor ceza

AYNI GECE 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İddianamede yer alan bilgilere göre alkol ve uyuşturucu alan M.K. (17) ve arkadaşı U.U., "kısa yoldan zengin olma" hayaliyle M.K.'nin öz dedesi Mustafa Macar'ın evine av tüfekleriyle baskın yaptı. Dede Mustafa Macar ve yatalak Cahide Aydın vahşice öldürüldü. Arbede sırasında suç ortaklarından U.U. (17) da arkadaşı M.K.'nin av tüfeğinden çıkan fişekle hayatını kaybetti.

VAHŞET SONRASI MİSAFİRLİĞE GİTTİ

Korkunç olayın ardından kaçan şüphelilerin dikkat çekmemek için bir komşularına misafirliğe gittikleri, hiçbir yardım çağrısında bulunmadıkları da dosya da eklendi.

Mustafa Macar ve Cahide Aydın

“BİR DAHA OLSA YİNE YAPARIM”

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 17 yaşındaki M.K. "Pişman değilim, bir daha olsa yine yaparım" diyerek korkunç şekilde kendini savundu.

111 YILLIK REKOR CEZA

Mahkeme heyeti davada hiçbir iyi hal indirimi (TCK 62) uygulamadı. Dehşetin faali M.K., 3 ayrı cinayet ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplamda 63 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetler ve gasp olaylarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını savunan diğer tutuklu A.E., ise yaşlı çiftin vahşice öldürüldüğü sadece 2 cinayete iştirakten 48 yıl hapis cezası aldı.

NE OLMUŞTU?

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçesinde Mustafa Macar (73) ve Cahide Aydın'dan (76) haber alamayan yakınları, ikilinin yaşadığı eve gitti.

Macar ve Aydın'ın evde, bir kişinin de bahçede hareketsiz yattığını gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaşlı çift ile bahçede cesedi bulunan Ufukcan Üs'ün tüfekle vurulduğunu tespit etti.

Olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, İstihbarat ve Asayiş Timleri, Mustafa Macar'ın torunu olan Mehmet K'yi (17) Göynükbelen Mahallesi'nde, Mehmet K'nin arkadaşı Alper E'yi (17) ise Osmangazi ilçesinde yakaladı.

Zanlıların evinde Özel Tim ve eğitimli köpeklerle yapılan aramada bulunan tüfeklere el konuldu. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhaneli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

