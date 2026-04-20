Bir katılım bankasındaki vadesiz hesap üzerinden altın-döviz alım satımı, güncel kurlardan yapılabilmektedir. Burada banka kurlarının, piyasa ile makasına dikkat edilmelidir. Vadeli katılım hesabı ile de altın ve döviz cinsinden kâr payı elde etmek mümkün… Bununla birlikte vadesiz hesap üzerinde “alım” işlemlerinde binde 2 stopaj uygulanırken, isteyen müşterilere fiziki teslimat da yapılabilmektedir.

Katılım bankalarında hesap açan müşteriler, TL işlemleri gibi altın ve döviz alım-satım işlemlerini de bu hesaplar üzerinden yapabilirler. Katılım bankalarındaki 2 hesap türü de bu işlemler için kullanılabilir. Bu hesaplar ve özellikleri şöyle sıralanabilir:

CARİ HESAPLA İŞLEMLER

-Tıpkı bir döviz bürosundan ya da kuyumcudan yapılan anlık alım-satım işlemleri gibidir. Bu sefer karşı tarafta banka vardır.

-Öncelikle cari hesaba, alım yapılması planlanan altın-döviz miktarı kadar TL yatırılır. Ardından banka tarafından açıklanan kurlara göre işlem gerçekleşir.

-Tam tersi durumda da altın ve dövizler vadesiz hesaba yatırılarak, yine işlemin gerçekleşeceği andaki kurlar üzerinden satış emri verilebilir.

-Bankalarda genellikle alım ve satım fiyatları arasında makas daha açık olabilmektedir. İşlem yapmadan önce bu farka dikkat edilmesi ve serbest piyasa ile karşılaştırma yapılması tavsiye edilir.

-Katılım bankalarında altın alım satım işlemleri, genellikle gram altın fiyatı dayanak alınarak yapılmaktadır. Bu durumda en az 1 gram altına karşılık gelebilecek kadar TL hesapta bulunmalıdır.

Katılım bankalarında altın ve döviz işlemleri nasıl gerçekleştirilir?

KATILIM HESABIYLA İŞLEMLER

-Katılım bankalarında sadece TL cinsinden değil altın ve döviz cinsinden de katılım hesabı açılabilir.

-Hesaplar 1, 3, 6, 12 ay gibi belli bir vadeye sahip olmak zorundadır.

-Hesaba yatırılan altın ya da dövizlere vade boyunca dokunulamaz. Aksi halde vade bozulur ve kâr payı hakkı kaybedilir.

-Banka topladığı altın ve döviz mevduatını, piyasaya finansman olarak reel bir işlem karşılığında verir.

-Bu işlemlerden el edilen kârlar, yine döviz ya da altın cinsinden yatırımcılara dağıtılır.

ALTERNATİF İŞLEM KANALLARI

Katılım bankalarında altın ve döviz işlemleri fiziki şube üzerinden gerçekleşebileceği gibi, gelişen teknoloji sayesinde mobil şube ve internet şubeden de hafta içi 5/24 yapılabilmektedir.

Şubelerde mesai saatleri dahilinde yapılabilen işlemler, online kanallar üzerinden mesai saatleri dışında da yapılabilir. Ancak mesai saatleri dışında alım ve satım fiyatı arasındaki fark, bir miktar daha fazla olabilir.

Türkiye’de piyasaların kapalı olduğu saatlerde küresel tarafta gerçekleşebilecek fiyat hareketleri, makasın da açık olmasını beraberinde getiriyor.

ANA PARA İLE İŞLEM ŞARTI

Katılım bankaları, altın ve döviz işlemlerinde sıklıkla uygulanan kaldıraçlı işlemlere (forex) girmezler. Kaldıraç, katılım bankacığı prensipleri ile uyumlu bir araç değildir. Bu sebeple katılım bankalarında sadece ana para karşılığında işlemler yapılabilir. Ana para, ilkemin gerçekleştiği anda peşin olarak tahsil edilir ve karşı döviz cinsine dönüşür.

BİNDE 2 STOPAJ

Katılım bankaları da dahil olmak üzere Türk bankacılık sisteminde vadesiz hesap üzerinden yapılan altın ve döviz alım işlemlerinde, binde 2 Kambiyo Muamele Vergisi (BSMV) tahsil edilir. Bu vergi, ek bir maliyet anlamına gelmektedir.

FİZİKİ TESLİMAT

Öte yandan katılım bankaları, altın hesabı açan müşterilerine fiziki teslimat seçeneği de sunmaktadır. Bunun için her bankada farklı tutarlar söz konusu olabilmektedir. Yatırımcının, hesabına TL yatırarak gram cinsinden yaptığı birikimler (1, 5, 20 gram gibi) belirli gramajlarda fiziki olarak şubeden alınabilir.

