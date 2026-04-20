İngiltere'nin başkenti Londra'da popüler gece mekanlarının bulunduğu Argyll Sokağı'nda pazar sabahı saat 04.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre 29 yaşındaki bir kadın sürücü, tartışma yaşadığı kişilerin üzerine aracını sürerek yayaların arasına daldı. Görgü tanıklarının "Kadını ezecek" şeklindeki çığlıkları arasında gerçekleşen dehşet verici olayda, sosyal medya ünlüsü olduğu düşünülen 30'lu yaşlardaki bir kadın yere savrulup aracın altında kalarak ağır yaralanırken, o esnada elektrikli scooterı aktif hale getirmeye çalışan 50'li yaşlardaki bir adam da çarpmanın etkisiyle kenara savrularak hayatının geri kalanını etkileyebilecek düzeyde yaralandı. Olayın terör saldırısı olmadığını belirten Londra polisi, çevredekilerin yardıma koştuğu olayın ardından gözaltına alınan sürücünün cinayete teşebbüs, ağır yaralama, tehlikeli ve alkollü araç kullanma suçlamalarıyla yargılanacağını duyurdu.

