Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, sağlıksız şartlarda depolandığı belirlenen 5 bin koli yumurtaya el konularak imha edildi.

Şanlıurfa'da Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, Devteyşti Mahallesi'nde bulunan bir depoda inceleme yaptı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı kontrollerde, ürünlerin uygun saklama şartlarına sahip olmadığı tespit edildi. İncelemelerde, yumurtaların izlenebilirliğinin bulunmadığı, gerekli sıcaklık şartlarının sağlanmadığı, soğuk hava deposunun çalıştırılmadığı ve kırık ürünlerin ortamdan uzaklaştırılmadığı belirlendi.

Az kalsın soframıza gelecekti! 5 bin koli yumurta imha edildi

Ayrıca depoda yoğun kötü koku olduğu da tespit edildi. Tespit edilen ciddi ihlallerin ardından hazırlanan tutanaklar doğrultusunda 5 bin koli yumurtaya imha edilmek üzere el konulurken, işletmeye 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.

