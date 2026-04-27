Katılım bankacılığında ‘teverrük’ nedir?
Faiz hassasiyeti olan bireyler ve şirketler için katılım bankacılığında ihtiyaç finansmanının karşılığı “teverrük” olarak bilinir. Teverrük; paranın doğrudan müşteriye borç verilmesi yerine, bir malın ödünç verilip, piyasada satılıp, nakit üretilmesi işlemidir. Dolayısıyla bu işlem “faizli” değildir.
Geleneksel bankacılık sisteminde en yaygın finansman türü “ihtiyaç kredileri” olarak bilinmektedir. 2026 yılının ilk çeyrek döneminde “ihtiyaç” kredilerinin büyüklüğü 2,35 trilyon lira seviyesine ulaştı. Bu rakamla ihtiyaç kredilerinin toplam içindeki payı da %60 seviyesine kadar yükseldi.
Bu kadar büyük bir pazara sahip olan ihtiyaç kredisi, faizli bir finansman türüdür. Bankalar, talep eden müşterilerine doğrudan “faizle” para verir. Karşılığında da bu parayı belli bir taksitle ve faiziyle birlikte tahsil eder.
TEVERRÜK NEDİR?
Faiz hassasiyeti olan bireyler ve şirketler için ise katılım bankacılığında ihtiyaç finansmanının karşılığı “teverrük” olarak bilinir. “Faizsiz bankacılık” sisteminde, talep edilen paranın zaman zaman iş makinesi, konut, otomobil gibi net bir karşılığı olmaz. Örneğin bir vergi ödemesi gibi nakit ihtiyacı için katılım bankalarından finansman talep edilir. Böyle durumlarda “teverrük” devreye girer.
TEVERRÜK NASIL İŞLER?
-İlk olarak müşteri, nakit paraya ulaşmak için katılım bankasına başvurur.
-Katılım bankası ise söz konusu kişiye para yerine “bir emtiayı” borç olarak verir. Bu emtia Londra Metal Borsasında işlem gören bakır ya da alüminyum olabilir.
-Bu mal piyasada satılarak nakde çevrilir ve para, müşterinin hesabına yatırılır.
-Ardından bu borç, bankaya belli bir vadede taksitle geri ödenir.
TEVERRÜK FAİZLİ MİDİR?
Buradan da anlaşılacağı üzere teverrük; paranın doğrudan müşteriye borç verilmesi yerine, bir malın ödünç verilip, piyasada satılıp, nakit üretilmesi işlemidir. Dolayısıyla bu işlem “faizli” değildir.
Tahsilat süreci işe şöyle işlemektedir:
- Müşteri, bankadan satın aldığı emtianın bedelini, yine banka tarafından belirlenen anapara + kâr payı olarak, belli bir plan dahilinde geri öder.
-Tahsilatın kayıtları da "ticari bir malın taksit ödemesi" olarak tutulur.
-Katılım bankaları tahsilat güvencesi için gayrimenkul ya da araç gibi ipotek de talep edebilir.
-Teverrükte katılım bankaları maliyeti belirlerken; piyasadaki güncel fon giderlerini, operasyonel giderlerini ve vergileri dikkate alır.