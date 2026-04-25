Katılım finans sistemine uygun yatırım araçlarından biri olan kira sertifikaları, son yıllarda yatırımcıların gündeminde. Faizsiz yatırıma önem veren birçok kişi kira sertifikalarına yönelirken ''Nitelikli yatırımcı olmadan kira sertifikası alabilir miyim?'' sorusuna da cevap arıyor.

Kira sertifikaları vade sonuna kadar bekleme zorunluluğu olmayan ürünler arasında yer alıyor. Yatırımcılar ihtiyaç duymaları halinde sahip oldukları sertifikaları ikinci el piyasada satabiliyor veya bankalar aracılığıyla nakde çevirebiliyor. Likidite açısından esnek bir yapı sunan kira sertifikaları için ise ''Nitelikli yatırımcı olmadan kira sertifikası alabilir miyim?'' sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor.

Nitelikli yatırımcı olmadan kira sertifikası alabilir miyim?

Kira sertifikaları iki farklı yöntemle yatırımcılara sunuluyor. İlki halka arz yoluyla gerçekleştirilen ihraçlar, diğeri ise yalnızca belirli kriterleri sağlayan yatırımcılara yönelik yapılan özel ihraçlar. Bu noktada nitelikli yatırımcı statüsüne sahip olmayan kişiler de halka arz edilen kira sertifikalarına katılım sağlayabiliyor. Bunun için yatırım hesabı açılması yeterli oluyor.

Yatırımcı statüsü sınırlaması yalnızca belirli ihraç türleri için geçerli. Genel yatırımcı kitlesi, duyurulan talep toplama dönemlerinde ürünlere erişim sağlayabiliyor.

KİRA SERTİFİKASI NASIL SATIN ALINIR?

Kira sertifikası yatırımı yapmak isteyen kişilerin öncelikle bir yatırım hesabına sahip olması gerekiyor. Açılan hesap üzerinden hem halka arz süreçlerine katılım sağlanabiliyor hem de ikinci el piyasada işlem yapılabiliyor.

Bankaların şubeleri, internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden yatırım hesabı başvuru yapılabiliyor. Talep toplama dönemlerinde yeni ihraçlara katılım mümkün olurken, mevcut ürünler Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görebiliyor.

