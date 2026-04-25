Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için arama çalışmaları yeniden yoğunlaştırıldı. Ekipler, kırsalda geniş çaplı tarama yürütüyor.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması için yürütülen soruşturma kapsamında arama çalışmaları sürüyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, güvenlik güçleri sahadaki faaliyetlerini genişletti.

MAĞARALAR, DAĞLIK ALANLAR TEK TEK ARANIYOR

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan JASAT, JAK ve JÖAK ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda kentin farklı noktalarında detaylı arama gerçekleştiriyor. Dağlık ve ormanlık alanların yanı sıra mağaralar, kaya oyukları ve ulaşılması güç bölgeler tek tek inceleniyor. Şüpheli görülen alanlar ise yer altı görüntüleme cihazlarıyla taranıyor.

Ekipler özellikle Mazgirt ilçesindeki Peri Suyu çevresi ile Pertek ilçesine bağlı Koçpınar köyü çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.

ÇOK SAYIDA TUTUKLU VAR

Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce önemli gelişmeler yaşanmıştı. Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda başlatılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 12’si tutuklanmıştı. Soruşturma; “kasten öldürme”, “cinsel saldırı”, “delil karartma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi ağır suçlamalar üzerinden yürütülüyor.

Ayrıca yurt dışında olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, bazı şüphelilerle ilgili adli kontrol kararlarının uygulandığı öğrenildi. Dosya kapsamında yeni delillere ulaşılması için çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor.

