Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Tunceli Devlet Hastanesi Bilgi İşlem biriminde görev yapan Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Türkiye'nin gündemine oturan Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Devlet Hastanesi’nde görevli iki bilgi işlem çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma çerçevesinde Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri için talimat verildi. Kararın, dosyaya giren yeni bulgular doğrultusunda alındığı öğrenildi.

KAYITLAR SİSTEMDEN SİLİNMİŞTİ

Dosyada daha önce, Gülistan Doku’nun 31 Aralık 2019 tarihinde hastaneye giriş yaptığına dair kayıtların sistemden silindiği iddiası yer almıştı. Bu gelişme üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

Söz konusu iddialar kapsamında, dönemin başhekimi Dr. Çağdaş Özdemir de daha önce tutuklanmıştı.

Gülistan Doku

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma, “kasten öldürme” ve “delil karartma” gibi birçok ağır suç başlığı altında sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda kişi gözaltına alınmış, 12 şüpheli tutuklanmıştı.

Savcılık kaynakları, yeni gözaltı kararlarının dosyadaki delil zincirini güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ifade edildi.

