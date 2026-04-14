Faizsiz yatırım için en çok tercih edilen araçlardan biri olan kira sertifikasına dair birçok detay sıklıkla araştırılıyor. Kira sertifikasında stopaj var mı? sorusu ise faizsiz yatırıma yönelen yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Kira sertifikalarından elde edilen kazançlarda vergi kesintisi bulunmakla birlikte, uygulanan oranlar yatırım türüne ve yatırımcı profiline göre farklılık gösteriyor. Peki, kira sertifikasında stopaj var mı?

Kira sertifikası yatırımlarında vergi kesintisi uygulanmaktadır ancak oranlar sabit değildir. Sertifikanın türüne göre stopaj oranı değişiklik gösterir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikalarında bireysel yatırımcılar için stopaj çoğu durumda %0 olarak uygulanırken, özel sektör tarafından çıkarılan sertifikalarda oran genellikle %10 ile %15 arasında değişir.

KİRA SERTİFİKASI NEDİR, NASIL GETİRİ SAĞLAR?

Kira sertifikası faizsiz finans sistemine uygun olarak geliştirilen ve bir varlığa dayalı yatırım imkanı sunan bir sermaye piyasası aracıdır. Yatırımcılar, sertifika karşılığında ilgili varlıktan elde edilen gelirden pay alır.

Ürünler belirli dönemlerde düzenli getiri sağlar ve vade sonunda anapara geri ödemesi yapılır. Hem Türk lirası hem de döviz cinsinden ihraç edilebilen kira sertifikaları, orta ve uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için tercih edilen araçlar arasında yer alır.

STOPAJ ORANLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİYOR?

Kira sertifikalarında uygulanan stopaj oranları birkaç farklı unsura bağlı olarak belirlenir. İhraççı kurumun kamu ya da özel sektör olması, yatırımın vadesi ve yatırımcının bireysel ya da kurumsal olması oranları doğrudan etkiler.

Gerçek kişiler için yapılan stopaj kesintisi çoğunlukla nihai vergi sayıldığı için ayrıca beyanname verilmesine gerek kalmaz. Kurumsal yatırımcılar açısından ise stopaj uygulanmayabilir ancak elde edilen kazançlar kurumlar vergisine tabi tutulur.

Haberle İlgili Daha Fazlası