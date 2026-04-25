Kira sertifikası fonlarına yatırım yapanlar, hafta sonu kazanç elde edilip edilmediğini merak ediyor. Fon fiyatlarının güncellenme sistemi ile gerçek getiri mekanizması arasındaki fark dikkat çekiyor. Peki, kira sertifikası fonu hafta sonu kazandırır mı?

Katılım finans ilkelerine uygun yatırım araçları arasında yer alan kira sertifikası fonları, düşük riskli yapısı ve düzenli getiri potansiyeli ile öne çıkıyor. Özellikle hafta sonu getirinin nasıl işlediği konusu yatırımcılar tarafından sıkça araştırılıyor.

KİRA SERTİFİKASI FONU HAFTA SONU KAZANDIRIR MI?

Kira sertifikası fonları hafta sonu da kazanç üretmeye devam eder. Ancak bu kazanç, fonun birim fiyatına anlık olarak yansımaz. Çünkü fon fiyatları yalnızca iş günlerinde, yani piyasaların açık olduğu zamanlarda hesaplanır ve ilan edilir. Bu nedenle Cumartesi ve Pazar günleri fon fiyatı sabit görünür.

Buna rağmen fonun içinde bulunan kira sertifikaları ve katılım esaslı yatırım araçları, hafta sonu boyunca da gelir üretmeye devam eder. Bu süreçte oluşan kazanç, Pazartesi günü ya da resmi tatil sonrası ilk iş günü açıklanan fon fiyatına toplu şekilde eklenir.

Kira sertifikası fonu hafta sonu kazandırır mı?

FON FİYATI NEDEN HAFTA SONU DEĞİŞMEZ?

Fonların değerlemesi yalnızca iş günlerinde yapılır. Bunun nedeni, piyasa verilerinin ve varlık fiyatlarının aktif olarak sadece borsa açıkken güncellenmesidir. Bu yüzden hafta sonu fonun birim fiyatı teknik olarak sabit kalır.

Ancak bu durum, fonun kazanç üretmediği anlamına gelmez. Fonun portföyünde yer alan kira sertifikaları, belirli bir getiri üretmeye devam eder ve bu birikim ilk iş günü fiyatlara yansıtılır. Bu yüzden fiyat sabit görünse de içeride değer artışı devam eder.

Kira sertifikası fonu hafta sonu kazandırır mı?

KİRA SERTİFİKASI FONLARI NASIL ÇALIŞIR?

Kira sertifikası fonları, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım yapar. Bu sertifikalar, varlığa dayalı gelir üretir ve yatırımcılara kira geliri üzerinden kazanç sağlar. Faizsiz finans ilkelerine uygun olması nedeniyle katılım bankacılığı müşterileri tarafından tercih edilir.

Bu fonlar aynı zamanda likit bir yapıya sahiptir. Yatırımcılar vade beklemeden fonlarını alıp satabilir ve günlük olarak değerlendirme yapabilir. Bazı bankalar üzerinden belirli limitler dahilinde 7 gün 24 saat işlem talimatı verilebilmesi de bu fonları esnek hale getirir.

