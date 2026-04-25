Anadolu Ajansı
Beyoğlu’nda sürpriz görüntüler! Erdoğan vatandaşlarla buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki programının ardından Beyoğlu’nda bir kafeye uğrayarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki törenin ardından Beyoğlu'nda bir kafeye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
- Ziyarette vatandaşlarla yakından ilgilendi, sohbet etti ve tokalaştı.
- Elini öpen çocuklara harçlık verdi.
- Cumhurbaşkanlığı ekipleri tarafından çocuklara oyuncak hediye edildi.
- Samimi anlar çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.
- Ziyaret, kısa sürede çevrede hareketlilik oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye” İstanbul Kura Çekim Töreni’nin ardından Beyoğlu’nda bir kafeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
ÇOCUKLARA HARÇLIK VERDİ
Ziyaret sırasında vatandaşlarla yakından ilgilenen Erdoğan, kafe içerisindekilerle sohbet edip tokalaştı. Özellikle çocuklara gösterdiği ilgi dikkat çekerken, elini öpen çocuklara harçlık verdi.
ERDOĞAN'A BÜYÜK İLGİ
Cumhurbaşkanlığı ekipleri tarafından çocuklara oyuncak da hediye edilirken, samimi anlar çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Ziyaret, kısa sürede çevrede hareketlilik oluşturdu.
