CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar'ın 23 Nisan törenlerinde ilkokul çocuklarından oluşan mehter takımını protesto etmesi tepkilere neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Ahmet Kaya'nın şarkı sözleriyle skandalı eleştirdi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, 23 Nisan törenlerinde “Çocuklarımızın saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz” diyerek ilkokul çocuklarının konserini protesto etmişti.

"ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Miniklere sırtını dönen Acar tören alanında “Bunu asla kabul etmiyoruz. Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik” ifadelerini kullandı. Söz konusu görüntüler büyük tepki çekti.

Sosyal medya yıkılırken konu 23 Nisan resepsiyonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de soruldu. Özel, “Mutlaka bir yanlış anlaşılmadır ya bir yanlış açıdır. Yoksa kimse mehtere sırtını dönmez” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin mehter skandalına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

ERDOĞAN'DAN AHMET KAYA ŞARKISIYLA TEPKİ

Bugün İstanbul'da konut kura çekimine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşanan skandala sessiz kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetin, sadece milletin gündeminden değil, aynı zamanda tarihinden de kopuk olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahraman ecdadımızın asırlardır cenk meydanlarını coşturduğu mehter marşımızı protesto edecek kadar tarih şuurundan yoksun durumdalar. Koca koca adamlar işi gücü bırakmışlar, Çocuk Bayramı'nda çocuklardan oluşan mehteran takımına sırtlarını dönüyorlar. Sultanlık diyerek, padişahlık diyerek mehter marşımızdan bile Cumhuriyet karşıtlığı üretmeye çalışıyorlar. Komik desen komik değil, mantıklı desen mantıklı değil. Rahmetli Ahmet Kaya'nın o meşhur şarkısındaki gibi 'Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça?' Ana muhalefetin sapır sapır dökülen bu hallerini gördükçe 'Allah bunlara akıl fikir versin.' demekten başka inanın elimizden bir şey gelmiyor."

