23 Nisan’da çocukların mehter gösterisini sırtını dönerek protesto eden Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, tepkiler üzerine “Hedefim Millî Eğitim Bakanlığıydı” açıklamasını yaptı.

BERAT TEMİZ- Milletimizin yüzyıllardır zafer nişanesi olan Türk marşına alerjisini gizlemeyen CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, 23 Nisan törenlerinde “Çocuklarımızın saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz” diyerek ilkokul çocuklarının konserini protesto etmişti.

Miniklere sırtını dönen Acar tören alanında “Bunu asla kabul etmiyoruz. Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik” açıklama yaptı. Skandala tepki gecikmedi. Sosyal medya yıkıldı. Konu 23 Nisan resepsiyonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de soruldu.

Özel, “Mutlaka bir yanlış anlaşılmadır ya bir yanlış açıdır. Yoksa kimse mehtere sırtını dönmez” diyerek il başkanının mehter düşmanlığını savunamadı. Acar ve il yönetimi, Gaziantep’te de mehterli yürüyüşlerle protesto edildi.

Mehter düşmanı il başkanı çark etti: Klasik bir CHP vakası

Bunun üzerine Acar, “Trol hesaplar protestomuzu bağlamından kopararak sanki atalarımıza ve çocuklarımıza yapılmış gibi algı oluşturmaya çalıştı” sözleriyle bir gün açıklamasının tam tersini söyledi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarını bahane göstererek vaziyeti kurtarmaya çalışan Acar “Protestomuz Millî Eğitim Bakanına” dedi.

MİLLETLE KAVGALI ANLAYIŞ

Skandal olaya AK Partili isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, “Her zaman olduğu gibi yine milletin değerleriyle, kökleriyle ve kültürüyle kavgalı anlayış devam ediyor. Çocukların bayram sevincine bile sırtını dönen bu zihniyet, millete ve değerlerine de her daim sırtını dönmüştür” dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, “Zihniyetleri 1923 öncesi tarihimize karşı sürekli bir düşmanlık tavrı üretmektedir. Siyasi rekabetin elbette bir ahlakı, bir sınırı vardır. Ancak ecdadın hatırasını ve çocuklarımızın emeğini hedef alan bu tavır; ne siyasetin nezaketiyle ne de vicdanla bağdaşır” ifadelerini kullandı.

DÜŞMANLIĞINIZI BELLİ ETTİNİZ

Grup başkan vekillerinin yanı sıra milletvekilleri de CHP’ye tepki gösterdi. Çocuk mehter takımına sırt dönülmesini hakaret olarak nitelendiren AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, “Bu yakışıksız tavrın sahipleri, Gaziantep halkına ve o minik yüreklere bir özür borçludur. Millî değerlerimize ve çocuklarımıza sırt dönenlerin o makamları işgal etmesi kabul edilemez. Gaziantep halkından özür dileyin ve derhâl istifa edin” açıklamasında bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, “Nasıl da Osmanlı düşmanı olduğunuzu belli ettiniz! Utanmazlar… Bir kişi mehter marşını duyduğunda arkasını dönüyorsa kökleriyle ilgili bir problemi vardır” diye konuştu.

EVLATLARIMIZIN YÜZÜNE BAKAMAZLAR

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ise “Para kuleleri inşa edenlere, otel odalarında sevgilileriyle basılanlara, sevgililerini belediyelerde bankamatik memuru yapanlara sahip çıkanlar elbette bu milletin geleceği evlatlarımızın yüzüne bakamazlar. Milletine, değerlerine yüz çevirenleri bu millet hafızasına her yönden kazımıştır, gereğini de vakti gelince sandıkta yapacaktır” dedi.

AK Partili Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve vatandaşlar, CHP İl Yönetimi’nin skandal tavrına mehter takımıyla yürüyüş yaparak tepki gösterdi.

CHP’DEN DE TEPKİLER GELDİ

Skandal olaya CHP içerisinden de tepkiler geldi. Parti kurmayları, il yönetiminin davranışının kabul edilemez olduğunu söylerken, CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yaşananlar sebebiyle üzüldüğünü belirterek “Geçmişe sırtımızı dönersek geleceğe yön veremeyiz” dedi.

