Gaziantep'teki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarından dikkat çeken görüntüler gelmişti. CHP il yönetimi gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırt dönerek büyük tepki toplamıştı. Olayını bir benzerinin de Denizli'de yaşandığı ortaya çıktı.

Gaziantep'te düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve beraberindeki heyetin, tören alanında gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırtını dönmesini ülke genelinde büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Benzer vaka Denizli'de yaşandı.



Bir mehter vakası da Denizli'den! Öğretmen müziği kesti, çocuklar devam etti

Pamukkale ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yaşanan olayda; bazı öğretmen ve velilerin ortak kararıyla hazırlanan mehter gösterisi okul yönetimi tarafından uygun bulunmayarak, programdan çıkarılmak istendi. Ancak yapılan görüşmelerin ardından öğrenciler gösteriyi gerçekleştirdi.

ÖĞRETMEN MÜZİĞİ KESTİ

Gösteri devam ederken, müzik sisteminin başına gelen bir kadın öğretmen, gösteriye müdahale ederek müziği kestirdi. Müziğin kesilmesine rağmen duruşlarını bozmayan öğrenciler, mehter gösterisini müziksiz olarak tamamladı. Bu durumun öğrenciler üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu dile getiren eğitimciler, mehter gösterisini engelleyen okul idaresi ve öğretmene tepki gösterdi.

Mehterin Türk tarihinin ve kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Eğitim-Bir Sen Denizli 1 No'lu Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, yaşanan üzücü olayın ardından okul idaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştüklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerin çocuklara milli bilinç kazandırma açısından değerli olduğunu belirten Öselmiş, "23 Nisan gibi anlamlı bir günde, tarihimizin sembollerinden biri olan mehter gösterisinin engellenmesi kabul edilemez. Aynı okulda görev yapan bir öğretmenin, ibadet süresine yönelik sınırlama getirildiği yönünde iddiaları da üzülerek öğrendik. Biz Eğitim Bir Sen olarak bu ülkenin gençlerinin köklerine milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz" diyerek, yaşananlarla ilgili olarak yetkililere çağrıda bulundu.

DÜNYA DEVLERİNE İLHAM

Dünyanın en eski bandosu mehter, Orta Asya’dan bu yana Türk’ün zafer nişanesi. Mehmetçik, kös sesiyle Avrupa’yı fethetti, çağ açıp çağ kapattı. Mehter takımı, aslında tarihte sadece askerî bir bando değil, Wagner’den Mozart’a, Beethoven’dan Haydn’a kadar pek çok dünya devine ilham olmuş bir müzik geleneğini temsil ediyor. Mehter, 1826’da Yeniçeri Ocağı ile birlikte lağvedilse de 1911 ve son olarak 1952’de yeniden ihya edilerek kültürel mirasımızdaki yerini aldı.

