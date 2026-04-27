Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, et fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kırmızı etin 2-3 senedir yerinde saydığını belirten Şen, etin pahalı olmadığını söyledi. Şen, "Kırmızı ete zam gelecek mi?" sorusuna da cevap verdi.

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, kasaplarda satılan etin pahalı olmadığına dikkat çekerek, asıl fiyat algısının lokantalardaki ürünler üzerinden oluştuğunu söyledi.

Kurban Bayramı'na bir ay kala değerlendirmede bulunan Başkan Şen, "Diğer ürünlere gelen zamlara baktığınız zaman kırmızı ete gelen zam hiçbir şey değil. Bazı kalemlerde ürünlere afaki zamlar yapılırken, kırmızı ete son 2 senede yüzde 100 zam gelmemiştir. Bugün etin kilosu 800-1.000 TL arasında satılıyor. Vatandaşlar pahalı dediği ete 4-5 bin TL hesap ediyor. 100 gram ete 500 TL veriyorlar, pahalı demiyorlar ama kasaptan 1 kilo etle 4 çeşit yapınca ‘et pahalı’ oluyor. Ete gelene kadar birçok ürüne bakmak lazım. Biberin, domatesin kilosu 200-300 TL. Bence gerçek anlamda kırmızı et pahalı değil. Ete gelen zamma ben zam demiyorum. Kırmızı et fiyatları 2-3 senedir yerinde sayıyor" dedi.

Bayram öncesi ete zam var mı? Kasaplardan merak edilen soruya cevap

"KİLOSU 150 TL OLAN İŞKEMBENİN BİR TAS ÇORBASI 250 TL"

Sakatatta da kırmızı et gibi kasap ve lokanta fiyat farkının oldukça fazla olduğunu ifade eden Ömür Şen, "Sakatatlar eskiden et ile yarı yarıya fiyattaydı. Kırmızı et bin TL ise sakatat 500 TL’ydi. Bugün ciğerin kilosu 650 TL, kelle etinin kilosu 350 TL, işkembenin kilosu 150 TL. Geçen yıl işkembe yine 150 TL’ydi. Ciğerin kilosu 500 TL’ydi. Bir tabak işkembe içsen 250 TL, oysa 1 kilo işkembe 150 TL. Kelle-paça çorbası içersen fiyatı 250-300 TL. Oysaki etin kilosu 350 TL. Halk dilinde bir algı oluştu ama etin pahalı olduğu düşüncesine katılmıyorum" diye konuştu.

Bayram öncesi ete zam var mı? Kasaplardan merak edilen soruya cevap

"KIRMIZI ETE ZAM BEKLEMİYORUZ"

Bayrama kadar kırmızı ete zam beklemediklerinin altını çizen Şen, "Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kırmızı ete zam beklemiyoruz. Standart fiyatlar olacak. Geçen Kurban Bayramı’nda hisse fiyatları 20-25 bin TL civarındaydı. Bu sene de 35 bin ile 40 bin TL arasında değişiyor. 35 kilo et alan 30 bin TL, 40 kilo et alan da 35 bin TL civarında para ödeyecek. Bunun içerisinde kesim, parçalama da dahil. Kurbanlık malda da bir sıkıntı yok. Son yıllarda yurt dışı bağışları da oldukça arttı. Daha önceden kurban kesenlerin yüzde 30’luk kesimi yurt dışındaki ülkelere kurban bağışı yapıyor" şeklinde konuştu.

Bayram öncesi ete zam var mı? Kasaplardan merak edilen soruya cevap

SAMSUN'DA GÜNCEL ET FİYATLARI

Kırmızı et fiyatları Samsun’da ortalama kıyma kilo 900 TL, kuşbaşı kilo 950 TL, löp et kilo 1.100 TL, kontrafile kilo 1.240 TL, antrikot kilo 1.400 TL ve dana bonfile de kilo 1.600 TL civarında tüketiciye sunuluyor.

