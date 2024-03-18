Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran maskeli taraftarın tribün görüntüsü ortaya çıktı

Süper Lig'in 30.haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olaylar gündemden düşmüyor. Futbolcular ile taraftarlar arasında çıkan arbedede, istenmeyen görüntüler kameralara yansırken, futbolculara saldıran maskeli taraftarın tribün görüntüsünün ortaya çıktığı iddia edildi. İşte haberin detayları...

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olaylar, Türk futbol tarihine kara leke olarak geçti. Fenerbahçe'nin kazandığı 3-2'lik derbi sonrası, sarı-lacivertli taraftarlar orta sahada kutlama yaparken, bir grup Trabzonspor taraftarı sahaya atlayınca olanlar oldu.

Futbolcular ile Trabzonsporlu taraftarlar arasında yaşanan arbede hem Türkiye hem de Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

Geceye damga vuran olay ise Fenerbahçeli futbolculara saldıran maskeli taraftardı.

Fenerbahçeli futbolculara saldırdığı sırada Bright-Osayi Samuel'den yumruk darbeleri alan maskeli taraftarın tribün görüntülerinin ortaya çıktığı iddia edildi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Tribün görüntülerinde yer alan kişinin kimliği henüz netleşmese de görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.