Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran maskeli taraftarın tribün görüntüsü ortaya çıktı

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran maskeli taraftarın tribün görüntüsü ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:

Spor Haberleri  / -

Süper Lig'in 30.haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olaylar gündemden düşmüyor. Futbolcular ile taraftarlar arasında çıkan arbedede, istenmeyen görüntüler kameralara yansırken, futbolculara saldıran maskeli taraftarın tribün görüntüsünün ortaya çıktığı iddia edildi. İşte haberin detayları...

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olaylar, Türk futbol tarihine kara leke olarak geçti. Fenerbahçe'nin kazandığı 3-2'lik derbi sonrası, sarı-lacivertli taraftarlar orta sahada kutlama yaparken, bir grup Trabzonspor taraftarı sahaya atlayınca olanlar oldu.

Futbolcular ile Trabzonsporlu taraftarlar arasında yaşanan arbede hem Türkiye hem de Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

Geceye damga vuran olay ise Fenerbahçeli futbolculara saldıran maskeli taraftardı.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran maskeli taraftarın tribün görüntüsü ortaya çıktı - 1. Resim

Fenerbahçeli futbolculara saldırdığı sırada Bright-Osayi Samuel'den yumruk darbeleri alan maskeli taraftarın tribün görüntülerinin ortaya çıktığı iddia edildi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran maskeli taraftarın tribün görüntüsü ortaya çıktı - 2. Resim

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Tribün görüntülerinde yer alan kişinin kimliği henüz netleşmese de görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran maskeli taraftarın tribün görüntüsü ortaya çıktı - 3. Resim

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vuran maskeli taraftarın tribün görüntüsü ortaya çıktı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kavga bitti Josef de Souza konuştu! Fenerbahçeli taraftarlara gönderme yaptı: Yüzlerini görmek isterdim - SporKavga bitti Josef de Souza konuştu! Fenerbahçeli taraftarlara gönderme yaptı: Yüzlerini görmek isterdimFIFA Başkanı Infantino'dan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklama: 'Kabul edilemez! Hesap vermeye çağırıyorum' - Spor'Hesap vermeye çağırıyorum'Arda Güler'den olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: 'İşte budur' - SporArda Güler'den olaylı maç sonrası flaş yorumBakan Ali Yerlikaya açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası 12 kişi gözaltına alındı - SporOlaylı derbi sonrası 12 gözaltıRıdvan Dilmen Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çılgına döndü: 'Fenerbahçe kurum, şahıs, kimi dersen herkesi yenmiştir' - Spor'Bugün Fenerbahçe kurum, şahıs, kimi dersen yendi'Benfica, Orkun Kökçü'yü kadro dışı bıraktı! Türk yıldızın röportajdaki sözleri başına iş açtı - SporBenfica, Orkun Kökçü'yü kadro dışı bıraktı! Türk yıldızın röportajdaki sözleri başına iş açtıTrabzon'dan yeni görüntüler! Egemen Korkmaz ile İrfan Can Eğribayat yumruklaştı! 'Ekmek yediğin yere ihanet' - SporEgemen Korkmaz ile İrfan Can Eğribayat yumruklaştıTrabzonspor-Fenerbahçe maçındaki kavga Avrupa basınında: ‘Futbol değil felaket!’ Batshuayi’ye kung-fu benzetmesi - Spor'Futbol değil felaket'Beşiktaş efsanesi Metin Tekin olaylı maçtan sonra açıkladı: Tamamen Fenerbahçeli oldum - SporBeşiktaş efsanesi Metin Tekin olaylı maçtan sonra açıkladı: Tamamen Fenerbahçeli oldumAslan’dan çılgın zafer! Galatasaray, Kasımpaşa’yı yenip, liderliğin keyfini sürdü - SporAslan’dan çılgın zafer
Sonraki Haber Yükleniyor...