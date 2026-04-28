İstanbul’da 2000 yılında 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay’ın evinde öldürülmesiyle ilgili 26 yıldır aydınlatılamayan dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Faili meçhul kalan cinayete ilişkin soruşturmada, hayatını kaybettiği belirlenen 4 kişi hakkında “fethi kabir” (mezar açma) işlemiyle DNA örneği alınması talep edildi.

Cinayet dosyası yıllar içinde birçok kez yeniden incelenirken, en kritik delillerden biri olan tırnak altındaki erkek DNA profili, 2013 yılında yapılan incelemelerde ortaya çıkarılmıştı. Ancak bugüne kadar yapılan yüzlerce karşılaştırmaya rağmen herhangi bir eşleşme sağlanamadı.

Son gelişmeyle birlikte aile avukatı, hayatını kaybeden ve olayla bağlantılı olabileceği iddia edilen 4 kişinin mezarlarının açılarak DNA örneklerinin alınmasını talep etti. Bu adımın, eldeki DNA bulgularıyla yeniden karşılaştırma yapılması amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda şüpheli incelenmiş, Interpol veri tabanları dahil uluslararası karşılaştırmalar yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. Dosyada yer alan DNA ve parmak izi örneklerinin 196 ülkeye gönderildiği de biliniyor.

Öte yandan olayın aydınlatılması için Adalet Bakanlığı koordinasyonunda faili meçhul dosyalara yönelik yeni bir çalışma birimi kurulduğu belirtilirken, Çağla Tuğaltay cinayetinin de yeniden değerlendirmeye alınan dosyalar arasında olduğu ifade ediliyor.

Cinayet dosyası, 26 yıl sonra yeniden gündeme gelirken, gözler yapılacak muhtemel fethi kabir işlemlerine ve DNA incelemesinden çıkabilecek sonuca çevrildi.

