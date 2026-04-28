Yılın 2'nci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala gözler bir kez daha dini günler listesi ve tatil takvimine çevrildi. Kurban Bayramı bu yıl mayıs ayına denk geliyor. Vatandaşlar tatil planlarına şimdiden başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?

2026 yılı takvimiyle birlikte Kurban Bayramı tarihleri netleşti. Her yıl farklı tarihlere denk gelen bayram, bu yıl mayıs ayının son günlerinde idrak edilecek. Bayram tatilinin süresine ilişkin beklentiler ise şimdiden gündemde yer alırken, tatilin hafta sonlarıyla birleştirilmesi halinde 9 güne kadar uzayabileceği ihtimali dikkat çekiyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Dini günler takvimine göre Kurban Bayramı’nın arefesi 26 Mayıs 2026 Salı günü olacak. Bayram ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Böylece resmi tatil süresi çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerini kapsayacak.

Öte yandan bayram öncesine denk gelen günlerin idari izin kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. . Tatilin uzatılmasına ilişkin nihai kararın ilgili resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor. Geçmiş yıllarda Kurban Bayramı tatilinin hafta sonlarıyla birlikte 9 güne kadar uzatıldığı biliniyor.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ NASIL GEÇMELİ?

Şevval ayının birinci günü Fıtır Bayramı'nın, zilhiccenin onuncu günü de, Kurban Bayramı'nın birinci günleridir. Bu iki günde, güneş doğduktan ve mekruh vakit çıktıktan sonra, iki rekat Bayram namazı kılmak, erkeklere vaciptir. Bayram namazlarının şartları, Cuma namazının şartları gibidir. Fakat, burada hutbe sünnettir ve bayram namazından sonra okunur. Fıtır bayramında namazdan önce tatlı yemek, gusül etmek, misvak kullanmak, en yeni elbise giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstehabdır. Kurban Bayramı namazından önce bir şey yememek, namazdan sonra, önce kurban eti yemek, namaza giderken, yüksek sesle, özrü olan yavaşça Tekbir-i teşrik getirmek müstahabdır.

Îyd, bayram demektir. Her yıl, Ramazan ayında ve Arefe gününde günahları affedildiği için Müslümanların sevindikleri, sürurlarının avdet ettiği, tekrar geldiği için Îyd denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası