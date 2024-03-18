Trabzonspor'dan olaylı Fenerbahçe maçına dair açıklama! 'Asla izin vermeyeceğiz'

Trabzonspor'dan, olaylı Fenerbahçe maçına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın!" ifadeleri kullanıldı.

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maç sonrası yaşanan olayların yankıları sürüyor. Fenerbahçe'nin galibiyeti ile biten maçın ardından Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi. Fenerbahçeli futbolcular ve Trabzonlu taraftarlar arasında arbede yaşandı. Yaşanan olayların ardından Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TRABZON TARAFTARINI MEZE ETMEYE KALKIŞMASIN!

Ertuğrul Doğan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır. Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."