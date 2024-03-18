Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > TFF'den olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama!

TFF'den olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF&#039;den olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından istenmeyen olaylar yaşandı. Fenerbahçeli futbolcuların galibiyeti kutladığı sırada Trabzonlu taraftarlar sahaya girerek sarı-lacivertli futbolculara saldırdı. Çıkan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

TFF'den olaylı karşılaşmanın ardından ilk açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın."

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aslan’dan çılgın zafer! Galatasaray, Kasımpaşa’yı yenip, liderliğin keyfini sürdü - SporAslan’dan çılgın zaferTrabzon'da saldırıya uğrayan Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a döndü - SporFenerbahçe kafilesi sağ salim İstanbul'a döndüFener fırtınadan çıktı! Kanarya, Trabzon'dan üç puanı aldı ama zor kurtuldu - SporFener fırtınadan çıktıTrabzon’da yine bir Fenerbahçe maçı ve yine olaylar…Utanç verici - SporUtanç vericiAbdullah Avcı'dan yorumculara kırmızı kart sorusu! 'Merak ediyorum' - SporAbdullah Avcı'dan yorumculara kırmızı kart sorusu! 'Merak ediyorum'İsmail Kartal, Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi 'Maçın iptal olması gerekirdi' - Sporİsmail Kartal, Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi 'Maçın iptal olması gerekirdi'Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı! Kanarya galibiyeti kutlarken taraftar sahaya girdi - SporTrabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı!Kanarya, Fırtına'yı Batshuayi ile dindirdi! Gol düellosunu Fenerbahçe kazandı - SporKanarya, Fırtına'yı Batshuayi ile dindirdi! Gol düellosunu Fenerbahçe kazandıİsmail Kartal'a yabancı maddeler atıldı! Tecrübeli teknik adama buz tedavisi uygulandı - Sporİsmail Kartal'a yabancı maddeler atıldı! Tecrübeli teknik adama buz tedavisi uygulandıTrabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor! Dev maçta ilk 11'ler belli oldu - SporTrabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor! Dev maçta ilk 11'ler belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...