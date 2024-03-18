TFF'den olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından istenmeyen olaylar yaşandı. Fenerbahçeli futbolcuların galibiyeti kutladığı sırada Trabzonlu taraftarlar sahaya girerek sarı-lacivertli futbolculara saldırdı. Çıkan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

TFF'den olaylı karşılaşmanın ardından ilk açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın."