SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları: Tedesco'suz ilk idman
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Domenico Tedesco'nun görevine son verilmesi sonrasındaki ilk idman, yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi.
Özetle DinleFenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları: Tedesc...
Kaydet
Spor az önce
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre; Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi.
Salonda core çalışmasıyla başlayan idman; sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sadettin Saran başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, 26 Nisan'da Galatasaray'a karşı deplasmanda 3-0 kaybedilen derbi maçtan bir gün sonra teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasına karar vermişti.
SPOR
Bizi Takip Edin
YORUMLAR