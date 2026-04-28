Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Domenico Tedesco'nun görevine son verilmesi sonrasındaki ilk idman, yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Salonda core çalışmasıyla başlayan idman; sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Zeki Murat Göle

Sadettin Saran başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, 26 Nisan'da Galatasaray'a karşı deplasmanda 3-0 kaybedilen derbi maçtan bir gün sonra teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasına karar vermişti.

