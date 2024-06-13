Terzic Dortmund'dan istifa etti! Beşiktaş'ın Hummels transferi zora girdi

Borussia Dortmund teknik direktörü Edin Terzic'in istifa etmesinin ardından, Hırvat asıllı Alman teknik direktörle arası bozuk olan Hummels'in takımda kalma ihtimali arttı. Hummels'in Beşiktaş'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer aldığı iddia ediliyordu.

Borussia Dortmund'da teknik direktör Edin Terzic görevinden istifa etti. Beklenmedik ayrılığın perde arkasında, adı Beşiktaş ile anılan tecrübeli Alman stoper Mats Hummels'in olduğu iddia edildi.

OYUN SİSTEMİNE YAPILAN ELEŞTİRİ TERZİC'İ ÇILDIRTTI

Alman basınında çıkan haberlere göre; Mats Hummels'in oyun sistemine yaptığı bazı eleştiriler Edin Terzic'i kızdırdı. İkilinin arasının düzelmemesi Terzic'i yol ayrımına getirdi.

BİLD geçen haftalarda Hummels ve Terzic'ten birinin takımdan kesinlikle gideceğini iddia etmişti. Dortmund'un son yıllardaki çıkışı ve Hummels'in yaşının 35 olması sebebiyle ayrılacak kişinin deneyimli stoper olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

HUMMELS TAKIMDA KALABİLİR

Alman basınında yer alan habere göre; Mats Hummels, teknik direktör Edin Terzic'in ayrılması durumunda Borussia Dortmund'da kalmak istiyordu. Adı son zamanlarda Beşiktaş ile anılan Hummels için taraftarlar sosyal medyada "Beşiktaş'a gel" kampanyası başlattılar. Ancak Terzic'in ayrılmasından sonra Hummels'in takımda kalma şansı arttı.