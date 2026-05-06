Türkiye'nin en çok satılan SUV'ları: 100 otomobilden 67'si SUV
Otomobil satışlarındaki SUV payı artmaya devam ediyor. Peki Türkiye’de 2026 yılında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?
- Ocak-Nisan döneminde toplam 290.870 otomobil satıldı.
- Bu dönemde satılan otomobillerin büyük çoğunluğunu SUV modelleri oluşturdu.
- Nisan ayında satılan SUV modellerinin pazar payı yüzde 67'yi aştı.
- Ocak-Nisan döneminde en çok SUV satan marka Volkswagen oldu.
- En çok satılan SUV modelleri arasında Toyota C-HR, Volkswagen Taigo ve Renault Duster öne çıktı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre ocak-nisan döneminde 290 bin 870 adet otomobil satışı gerçekleşti.
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yine SUV otomobiller oldu.
PAZAR PAYI YÜZDE 67
Nisan ayında satılan SUV modellerin pazar payı yüzde 67'yi geçti çıktı. Yani satılan her 100 otomobilden 67’si SUV oldu.
Nisan ayında satılan 80 bin 182 araçtan 53 bin 920 adedi SUV oldu. Yılın ilk 4 ayına baktığımızda ise satılan 290 bin 870 otomobilden 186 bin 299 adedi SUV oldu.
En çok satılan elektrikli otomobiller hangileri? Togg zirveyi bırakmıyor!
MARKALARDA VW LİDER
En çok SUV satan markalara baktığımızda Volkswagen ocak-nisan döneminde 22 bin 576 adetle yine lider durumda. 17 bin 739 adetlik satışla Peugeot ikinci marka oldu. Toyota ise 13 bin 361 adetle üçüncü sırada.
Peki ocak-nisan döneminde en çok satılan SUV modelleri hangileri?
|MODEL
|NİSAN
|OCAK-NİSAN
|1.
|TOYOTA C-HR
|2.094
|11.085
|2.
|VOLKSWAGEN TAIGO
|3.047
|7.989
|3.
|RENAULT DUSTER
|2.262
|7.970
|4.
|PEUGEOT 2008
|1.753
|7.520
|5.
|TOGG T10X
|2.278
|7.238
|6.
|PEUGEOT 3008
|1.254
|6.146
|7.
|VOLKSWAGEN TIGUAN
|1.494
|5.815
|8.
|KIA SPORTAGE
|1.729
|5.810
|9.
|KG MOBILITY TORRES
|1.782
|5.570
|10.
|FIAT EGEA CROSS
|1.329
|5.477
|11.
|OPEL FRONTERA
|1.713
|5.061
|12.
|HYUNDAI BAYON
|1.403
|5.031
|13.
|HYUNDAI TUCSON
|1.251
|4.903
|14.
|CITROEN C3 AIRCROSS
|1.492
|4.888
|15.
|NISSAN QASHQAI
|911
|4.789
|16.
|CHERY TIGGO 7
|1.627
|4.507
|17.
|MINI COUNTRYMAN
|1.349
|4.313
|18.
|RENAULT AUSTRAL
|1.445
|3.877
|19.
|CHERY TIGGO 8
|600
|3.683
|20.
|PEUGEOT 408
|977
|3.527