Otomobil satışlarındaki SUV payı artmaya devam ediyor. Peki Türkiye’de 2026 yılında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre ocak-nisan döneminde 290 bin 870 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yine SUV otomobiller oldu.

PAZAR PAYI YÜZDE 67

Nisan ayında satılan SUV modellerin pazar payı yüzde 67'yi geçti çıktı. Yani satılan her 100 otomobilden 67’si SUV oldu.

Nisan ayında satılan 80 bin 182 araçtan 53 bin 920 adedi SUV oldu. Yılın ilk 4 ayına baktığımızda ise satılan 290 bin 870 otomobilden 186 bin 299 adedi SUV oldu.

MARKALARDA VW LİDER

En çok SUV satan markalara baktığımızda Volkswagen ocak-nisan döneminde 22 bin 576 adetle yine lider durumda. 17 bin 739 adetlik satışla Peugeot ikinci marka oldu. Toyota ise 13 bin 361 adetle üçüncü sırada.

Peki ocak-nisan döneminde en çok satılan SUV modelleri hangileri?

MODEL NİSAN OCAK-NİSAN 1. TOYOTA C-HR 2.094 11.085 2. VOLKSWAGEN TAIGO 3.047 7.989 3. RENAULT DUSTER 2.262 7.970 4. PEUGEOT 2008 1.753 7.520 5. TOGG T10X 2.278 7.238 6. PEUGEOT 3008 1.254 6.146 7. VOLKSWAGEN TIGUAN 1.494 5.815 8. KIA SPORTAGE 1.729 5.810 9. KG MOBILITY TORRES 1.782 5.570 10. FIAT EGEA CROSS 1.329 5.477 11. OPEL FRONTERA 1.713 5.061 12. HYUNDAI BAYON 1.403 5.031 13. HYUNDAI TUCSON 1.251 4.903 14. CITROEN C3 AIRCROSS 1.492 4.888 15. NISSAN QASHQAI 911 4.789 16. CHERY TIGGO 7 1.627 4.507 17. MINI COUNTRYMAN 1.349 4.313 18. RENAULT AUSTRAL 1.445 3.877 19. CHERY TIGGO 8 600 3.683 20. PEUGEOT 408 977 3.527

