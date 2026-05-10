Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştiriliyor. Sınava katılım sağlayan adayların gündeminde soru kitapçıkları var. Peki, ALES soru kitapçıkları ne zaman yayımlanacak?

2026-ALES/1 ise pazar günü 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Bişkek'te 94 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te başlayanın sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

ALES sonuçları 5 Haziran'da açıklanacak.Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

5 YIL SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK

Sonuçlar, Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak. Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES SORU KİTAPÇIKLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınav sonuçları için geri sayım sürerken adaylar, alacakları puanı hesaplayabilmek adına soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda soru kitapçıkları genellikle sınavın yapıldığı gün erişime açılıyor. Bu kapsamda, ALES soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bugün (10 Mayıs 2026) gün içerisinde yayımlanması bekleniyor.



