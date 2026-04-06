Güney Kore istihbaratı, Kim Jong-un’un en yakın müttefiki İran ile köprüleri attığını duyurdu. Trump ile Mayıs ayında yapılacak kritik zirve öncesi Pyongyang yönetimi, yeni bir açılım istiyor.

Kuzey Kore ve İran arasındaki stratejik ortaklık son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştı. Ancak Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) tarafından yapılan parlamento brifinginde, geleneksel olarak Tahran ile iyi ilişkiler yürüten Kuzey Kore'nin son günlerde hızlıca İran’dan uzaklaşmaya başladığı tespit edildi.

Milletvekili Park Sun-won," Pyongyang yönetimi, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için taziye mesajı bile yayınlamadı" şeklinde konuştu.

Öte yandan Kuzey Kore yeni lider Mücteba Hamaney konusunda da sessiz kalmış durumda. NIS değerlendirmesine göre, Kuzey Kore şu ana kadar İran’a herhangi bir silah veya askeri malzeme tedariki de gerçekleştirmedi.

Milletvekili Park Sun-won, "Trump ve Xi Jinping arasında Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen zirve öncesinde Kuzey Kore yeni bir açılım istiyor" dedi.

"ABD İLE İYİ GEÇİNMEMEK İÇİN NEDEN YOK"

Daha önce de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İşçi Partisi Kongresi’nde, "ABD ile iyi geçinmemek için hiçbir neden yok" demişti. İstihbarat kaynakları, Pyongyang’ın Donald Trump’ı doğrudan hedef alan eleştirilerden özellikle kaçındığını ve Trump ile olan kişisel ilişkisini yeniden canlandırmak için mesajlarını titizlikle yönettiğini kaydetti.

EKONOMİ ALARM VERİYOR: RUSYA’DAN PETROL TALEBİ

Orta Doğu’daki savaşın faturası Kuzey Kore ekonomisine de ağır patladı. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle endüstriyel malzeme tedarikinde büyük aksaklıklar yaşayan Pyongyang’da, fiyatlar ve döviz kuru kontrolden çıkmış durumda. Yaşanan bu ekonomik darboğazı aşmaya çalışan Kim Jong-un’un, rotayı tamamen Moskova’ya kırarak Rusya’dan ek petrol tedariki sağlamak için yoğun çaba sarf ettiği ileri sürüldü.

